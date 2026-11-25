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R. Kaliňák: Slovensko má ponuku na prenosnú protivzdušnú obranu
Slovensko sa okrem toho zaujíma aj o poľský projekt protivzdušnej obrany SAN orientovaný na reakciu na vojenské drony.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Slovensko dostalo podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) veľmi výhodnú ponuku na zariadenia MANPADS. Skratka pochádza z anglického Man-portable air-defense system. Je to prenosná protivzdušná obrana, odpaľovaná takzvane z pleca. O ponuke rezort aktuálne rokuje. Kaliňák to uviedol pre médiá po stredajšom rokovaní vlády.
Minister takisto potvrdil, že druhá batéria systému protivzdušnej obrany izraelskej výroby Barak MX je už na Slovensku. „Na jar príde ešte aj tretia, takže tam už budeme zvažovať aj ich voľné rozmiestnenie v rámci krajiny. Čiže postupne sa to celé kumuluje, ale potrebujeme, samozrejme, ešte taký ten stredný ťah,“ avizoval.
Slovensko sa okrem toho zaujíma aj o poľský projekt protivzdušnej obrany SAN orientovaný na reakciu na vojenské drony.
Minister takisto potvrdil, že druhá batéria systému protivzdušnej obrany izraelskej výroby Barak MX je už na Slovensku. „Na jar príde ešte aj tretia, takže tam už budeme zvažovať aj ich voľné rozmiestnenie v rámci krajiny. Čiže postupne sa to celé kumuluje, ale potrebujeme, samozrejme, ešte taký ten stredný ťah,“ avizoval.
Slovensko sa okrem toho zaujíma aj o poľský projekt protivzdušnej obrany SAN orientovaný na reakciu na vojenské drony.