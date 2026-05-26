< sekcia Slovensko
Kaliňák: Na stavbe novej nemocnice v Bratislave sú výkopové práce
Výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika v bratislavských Vajnoroch spustili v decembri 2025.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 26. mája (TASR) - Na stavbe novej nemocnice v bratislavských Vajnoroch sú aktuálne výkopové práce a pripravuje sa hlavná jama. V utorok o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Práce na prvej betónovej doske očakáva na jeseň.
„Bude to mimoriadne náročná betonáž, aj z pohľadu vody,“ priblížil.
Výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika v bratislavských Vajnoroch spustili v decembri 2025. Ako celok by nemocnica mohla fungovať do roku 2030.
Nemocnica sa bude nachádzať na pozemku s rozlohou 35 hektárov, pričom na ňom pribudne aj budúca fakultná nemocnica, univerzitný kampus a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. V štandardnej prevádzke, keď bude väčšina izieb jednolôžkových, by mala nemocnica disponovať kapacitou 1270 lôžok. V prípade krízovej situácie by sa ich kapacita mohla zvýšiť na 1467.
„Bude to mimoriadne náročná betonáž, aj z pohľadu vody,“ priblížil.
Výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika v bratislavských Vajnoroch spustili v decembri 2025. Ako celok by nemocnica mohla fungovať do roku 2030.
Nemocnica sa bude nachádzať na pozemku s rozlohou 35 hektárov, pričom na ňom pribudne aj budúca fakultná nemocnica, univerzitný kampus a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. V štandardnej prevádzke, keď bude väčšina izieb jednolôžkových, by mala nemocnica disponovať kapacitou 1270 lôžok. V prípade krízovej situácie by sa ich kapacita mohla zvýšiť na 1467.