Utorok 26. máj 2026
Kaliňák: Na stavbe novej nemocnice v Bratislave sú výkopové práce

Na snímke zľava riaditeľka FNsP Prešov Ľubica Hlinková, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák a riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok Marian Križko počas tlačovovej konferencie o výstavbe nemocnice v Prešove v utorok 26. mája 2026. Foto: TASR - Roman Hanc

Prešov 26. mája (TASR) - Na stavbe novej nemocnice v bratislavských Vajnoroch sú aktuálne výkopové práce a pripravuje sa hlavná jama. V utorok o tom informoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Práce na prvej betónovej doske očakáva na jeseň.

„Bude to mimoriadne náročná betonáž, aj z pohľadu vody,“ priblížil.

Výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice generála Milana Rastislava Štefánika v bratislavských Vajnoroch spustili v decembri 2025. Ako celok by nemocnica mohla fungovať do roku 2030.

Nemocnica sa bude nachádzať na pozemku s rozlohou 35 hektárov, pričom na ňom pribudne aj budúca fakultná nemocnica, univerzitný kampus a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. V štandardnej prevádzke, keď bude väčšina izieb jednolôžkových, by mala nemocnica disponovať kapacitou 1270 lôžok. V prípade krízovej situácie by sa ich kapacita mohla zvýšiť na 1467.


