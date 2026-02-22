< sekcia Slovensko
R. Kaliňák: Trh s ropnými produktmi na Slovensku nie je ohrozený
Minister obrany jasne nepovedal, ako sa na Slovensko ropa dostane.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Trh s ropnými produktmi na Slovensku nie je ohrozený. Ropa začne do krajiny prúdiť v najbližších dňoch. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Podpredseda KDH Viliam Karas vyhlásil, že vláda sleduje maďarské a nie slovenské záujmy.
Minister obrany jasne nepovedal, ako sa na Slovensko ropa dostane. Pripomenul, že poplatky za prevoz ropy cez Chorvátsko sú približne päťnásobné oproti výške, na akú je Slovensko zvyknuté. „Nám sa oplatí v podstate po dlhšej trase cez Taliansko a Česko naspäť na Slovensko,“ uviedol.
Vyhlásil aj to, že ruské útoky z konca januára nesmerovali na ropovod Družba, ale na zásobníky, ktoré sa pri ňom nachádzajú. Odvolal sa pri tom na fotografie, ktoré má mať k dispozícii a dodal, že útok napáchal len malé škody.
Karas slovenskú vládu vyzval, aby sa nezapájala do sporov medzi Maďarskom a Ukrajinou. Nerozumie, prečo sú ropné produkty na Slovensku drahšie ako v iných krajinách, keď má byť ruská ropa o 30 percent lacnejšia. „Ak sme tu mali o 30 percent lacnejšie komodity z východu, mali sme mať o 30 percent nižšie minimálne ceny na čerpacích staniciach. Ak sme ich nemali, to znamená, že tie zisky sa nehromadili v Slovnafte, ale hromadili sa v MOL-e. Ak sú v MOL-e, sú v Maďarsku, nie sú na Slovensku. Preto je záujem každého normálneho riadneho hospodára, gazdu, zagarantovať alternatívne dodávky,“ vyčítal Karas vláde.
Kaliňák okrem toho v relácii obhajoval Jozefa B., ktorého Špecializovaný trestný súd neprávoplatne odsúdil v kauze Mýtnik. Karas opätovne skritizoval zmeny v trestných kódexoch. Zdôraznil, že o kauzách majú rozhodovať súdy.
