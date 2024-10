R. Kaliňák: Vláda sa ešte nevyrovnala s rokmi 2020 až 2023

Bratislava 27. októbra (TASR) - Najväčším problémom vládnej koalície je to, že sa za rok vládnutia nedokázala vyrovnať s režimom rokov 2020 až 2023, povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. "Nezaobídeme sa bez toho, aby sme založili úrad na vyšetrenie zločinov predchádzajúceho režimu," zhodnotil. Poslanec parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko Tomáš Valášek konštatoval, že vláda zlyháva a nemôže zhadzovať vinu na svojich predchodcov.



Valášek tiež ľuďom odkázal, nech sami posúdia, či sa majú lepšie. Podľa neho sa lepšie nemajú. Rovnako má pocit, že súčasná vláda nielenže nechce zlepšiť situáciu ľudí, ale nevie ani ako na to. Ministra Kaliňáka však pochválil za posielanie munície na Ukrajinu cez firmy kontrolované a vlastnené ministerstvom obrany.



Vláde sa však podľa Kaliňáka podarilo za rok to, že sa zastaví prepadávanie životnej úrovne občanov, vyzdvihol tiež zníženie inflácie a rast miezd. Tiež zhrnul, že pred voľbami mali jasné sľuby, ktoré dali do programového vyhlásenia vlády, s tým, že ich plnia.



Na tému vyšetrovania atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Kaliňák pripomenul, že generálny prokurátor Maroš Žilinka uvalil na vyšetrovanie embargo, čo podľa jeho slov rešpektuje. Kaliňák tiež ozrejmil, že sám nemá informácie. "Jedno je jasné, že je to opozičný aktivista. To je nepochybné," uviedol o atentátnikovi s tým, že je otázka, s kým a akým spôsobom bol spojený. Pripustil, že vyšetrovanie môže viesť k trestnému stíhaniu aj ďalších osôb. Napriek tejto udalosti vláda podľa Kaliňáka podáva výkony a výsledky, čo považuje za rozhodujúce.



Valášek si nemyslí, že verejnosť má dostatočné informácie o vyšetrovaní atentátu, naopak, vie o ňom "mizivo málo". Nerozumie tiež tomu, prečo vláda mesiace po atentáte nič nezverejnila.



V súvislosti z odchodom troch poslancov z poslaneckého klubu SNS a prestupom poslanca Dušana Muňka zo Smeru-SD do klubu SNS Kaliňák tvrdí, že podstatné je to, že prechádzajú dôležité opatrenia, ktoré vláda prijala. Podľa Valáška je povinnosťou vlády, aby našla hlasy na prechádzanie zákonov.



Vo veci voľby predsedu Národnej rady (NR) SR Kaliňák ozrejmil, že voliť sa bude, až sa koalícia dohodne. "Zatiaľ dohoda nie je. V tejto chvíli ma to až tak extrémne nevyrušuje," tvrdí Kaliňák. Podľa Valáškovho tipu nebude predseda NR SR zvolený do konca volebného obdobia.