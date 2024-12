R. Kaliňák: Z reality vyplýva, že sa Ukrajina bude musieť vzdať územia

Bratislava 29. decembra (TASR) - Z reality podľa ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vyplýva, že Ukrajina sa bude musieť vzdať časti svojho územia. Ako podotkol, slovenským záujmom je, aby sa vojna v krajine okamžite skončila a nastali mierové rokovania a prímerie medzi stranami. Podstatné podľa neho je usporiadanie krajiny po vojne. Kaliňák to vyhlásil v relácii televízie TA3 V politike.



"Je pravdepodobné, že si Ukrajina neuvedomuje, že sa nikdy nepresťahuje medzi Nemecko a Švajčiarsko, ale vždy bude mať najväčšiu hranicu s Ruskou federáciou. To, kto je agresor, je tu nepochybné, pretože Rusko prekročilo všetky pravidlá a porušilo medzinárodné právo, ale treba vnímať aj to, čo sa deje aj v iných priestoroch a či máme rovnaký meter aj na ostatné spory," uviedol minister.



Pri výdavkoch na obranu je podľa Kaliňáka dôležité sústrediť sa na nové armádne trendy. Zdôraznil, že aktuálne vedenie ministerstva obrany vie, kde sú slovenské rezervy v armáde a podľa akých priorít postupovať. Ako realista si aktuálne rázne zvýšenie výdavkov na obranu nevie predstaviť, pretože krajina má aj iné potreby.



Kaliňákov rezort bude v roku 2025 podľa jeho slov "intenzívne" pokračovať v budovaní prešovskej nemocnice tak, aby počas roka mohla verejnosť vidieť konkrétne kontúry projektu. Najväčšou výzvou v budúcom roku je podľa neho projekt Národných obranných síl a naň naviazané legislatívne zmeny.