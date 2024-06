VIDEO: R. Kaliňák: Zdravotný stav premiéra R. Fica sa naďalej zlepšuje

Bratislava 5. júna (TASR) - Zdravotný stav predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) sa naďalej zlepšuje. Po rokovaní vlády to uviedol podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).



"Väčšina závažných komplikácií, ktorými sme čelili na začiatku, pominuli, teraz vyvstávajú otázky, ktoré sa týkajú rekonvalescencie, ale tá by mohla byť napokon aj rýchlejšia, ako sme pôvodne predpokladali," uviedol Kaliňák.







Potvrdil, že premiéra budú ambulantne ošetrovať v bratislavskej Nemocnici sv. Michala. "Kedy sa vráti do práce, bude záležať od rozhodnutia lekárov i jeho subjektívneho pocitu," dodal.



Premiéra postrelili po rokovaná vlády v Handlovej 15. mája. Streľbou z blízka mu páchateľ činu spôsobil viaceré vážne zranenia.