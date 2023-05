R. Kočan: V politických prieskumoch sa štatistickej chybe vyhnúť nedá

Bratislava 31. mája (TASR) - V politických prieskumoch sa štatistickej chybe vyhnúť nedá. Pri zbere dát je kľúčové, aby respondenti správne reprezentovali celkovú štruktúru populácie a prieskum mal rozmanité zloženie. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval predseda Slovenskej asociácie výskumných agentúr (SAVA) Rastislav Kočan.



"Štatistická chyba je štatistická vlastnosť, niečo ako gravitácia, ktorá proste existuje. Je to daň za to, že sa nedopytujeme celej populácie," uviedol Kočan. Doplnil, že ju ovplyvňuje veľkosť skúmanej vzorky. Čím je viac respondentov, tým je štatistická chyba nižšia a naopak. Najštandardnejšia veľkosť vzorky je podľa neho 1000 respondentov. "Je to najlepší kompromis medzi nákladmi na prieskum a presnosťou," dodal. Štatistická chyba závisí aj od meranej veličiny, v politických prieskumoch od preferencií. "Ak má nejaká strana 50 percent, štatistická chyba je paradoxne väčšia, ako keď má strana päť percent," priblížil predseda.



V súčasnosti môže zber dát do prieskumov prebiehať rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa používa osobný, telefonický a online zber, ktorý je realizovaný prostredníctvom internetu. "Existujú takzvané online panely. Sú to databázy respondentov, ktorí predtým súhlasia, že sa zúčastnia na prieskumoch. Tí ľudia poskytnú svoje údaje, ktoré sa overia. Keď sa robí prieskum, vyberú sa tak, aby čo najlepšie reprezentovali slovenskú populáciu," priblížil. Ďalším trendom sú podľa neho multimód zbery. Ide o kombináciu niektorých z najčastejšie používaných spôsobov zberu dát.