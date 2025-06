R. Krátky: Minister Taraba sa odklonil od ochrany životného prostredia

Bratislava 24. júna (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa odklonil od základného cieľa, ktorým je ochrana životného prostredia. Je ministrom megalomanských plánov a katastrofálnej personálnej politiky. V reakcii na kontrolný deň premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na envirorezorte to uviedol opozičný poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



„Robert Fico na začiatku svojho vládnutia potrestal celé Slovensko tým, že rezort životného prostredia zveril do rúk SNS,“ podotkol poslanec parlamentu Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Poukázal na to, že minister s premiérom prezentujú vytrhnuté fakty a čísla bez kontextu. Pre Tarabovu neschopnosť prišlo Slovensko o 300 miliónov eur z plánu obnovy určených na dekarbonizáciu, tvrdí poslanec.



Podľa Jakaba je lož, že Taraba nemá kauzy. Pripomenul, že Tarabov sused právnik získal zákazky za 600.000 eur. Minister zároveň urobil personálne čistky, pri ktorých nahradil odborníkov straníckymi nominantmi. „V prípade projektu v Málinci postupoval bez diskusie s verejnosťou, ignoroval obavy o ochranu spodných vôd a zasahovanie do súkromného vlastníctva,“ dodal.



Šéf envirorezortu si podľa Krátkeho buduje „politické pomníky“ z megalomanských projektov, ktoré majú slúžiť jeho kariére, no obyvateľom SR škodia. „Jeho nadšenie pre veľké gestá nie je v prospech ľudí, ale v prospech jeho samého,“ podotkol. Krátky dodal, že Taraba je v konflikte s odbornou verejnosťou, čoho dôkazom je verejný list odborníkov, upozorňujúci, že ministerstvo pod jeho vedením ide zlým smerom.



Krátky upozornil aj na prejavy papalášizmu na ministerstve. Závažné pochybnosti sa podľa neho objavujú aj pri projekte baterkárne v Šuranoch. „Načo máme takého podpredsedu vlády, keď nedokáže zasiahnuť do významných investícií v prospech zdravia ľudí a životného prostredia?“ pýta sa Krátky. Pripomenul tiež, že opozícia vo februári 2025 podala návrh na Tarabovo odvolanie, ktorý koalícia zatiaľ odložila na september.



Poslanec poukázal aj na program Obnov dom. Problémom je, že ľudia, ktorí ukončili projekty v septembri alebo októbri 2024, dodnes nedostali peniaze. „Naša vláda čerpala eurofondy, nastavila tento program a reálne pomáhala ľuďom. Dnes sa Taraba chváli cudzím perím a zavádza verejnosť tvrdením, že on vypláca financie,“ poznamenal Krátky. Vyzval ministra, aby zverejnil, koľko projektov bolo zazmluvnených počas jeho pôsobenia a prečo občania stále čakajú na vyplatenie prostriedkov.