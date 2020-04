R. Kropil a P. Sklenička riešili uvoľňovanie režimu pre vysokoškolákov

Bratislava 29. apríla (TASR) – Hlavnou témou telefonického rozhovoru prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Rudolfa Kropila a predsedu Českej konferencie rektorov Petra Skleničku, ktorý sa uskutočnil 27. apríla, bolo postupné uvoľňovanie režimu pre študentov a učiteľov českých a slovenských vysokých škôl, ktorí študujú alebo pracujú na území druhého štátu. TASR o tom informovala Ľubica Benková zo SRK.



"Blízkosť našich dvoch krajín a možnosť študovať v druhej krajine v materinskom jazyku sa prirodzene odráža vo vysokom počte Slovákov na českých vysokých školách a Čechov na slovenských univerzitách. Je v záujme vysokých škôl oboch krajín uvoľniť režim na hraniciach a umožniť ukončenie semestra, vykonať prijímacie skúšky, ako aj štátne záverečné skúšky, samozrejme, pri dodržaní štátmi definovaných podmienok obmedzeného režimu na vysokých školách," uviedol prezident SRK. Na vysokých školách v Českej republike študuje približne 45.000 študentov z iných krajín, z toho je približne 21.000 zo Slovenska. Predstavuje to takmer 8,5 percenta z celkového počtu študentov v Českej republike.



Naopak, na Slovensku študuje podľa štatistiky UNESCO z roku 2018 takmer 4000 študentov z Česka, čo predstavuje zhruba štyri percentá zo všetkých vysokoškolských študentov na Slovensku. "Problematika zahraničných študentov je pravdepodobne najcitlivejším miestom uvoľňovania obmedzenej prevádzky vysokých škôl. Obidve krajiny zvládajú doterajší boj s pandémiou veľmi dobre, a preto sa domnievame, že je logické, aby možnosti pokračovať v štúdiu alebo učiť a pracovať na výskumných projektoch boli medzi našimi dvoma štátmi uvoľnené prioritne," poznamenal Sklenička.



Najvyšší predstavitelia jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl v Česku a na Slovensku sa zhodli, že uprednostňujú režim, ktorý by pre študentov aj pedagógov po príchode do druhej krajiny alebo po návrate domov nevyžadoval povinnú karanténu. Rovnako preferujú, aby uvoľnenie cezhraničného režimu pre vysokoškolských študentov a pedagógov medzi Českom a Slovenskom bolo jedným z prvých krokov otvárania hraníc po núdzovom stave, respektíve mimoriadnej situácii. Obidvaja predstavitelia prediskutované opatrenia navrhnú ministrom školstva v oboch štátoch.