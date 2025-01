R. Malatinec chce bezplatné vstupy do múzeí pre vybrané skupiny

Bratislava 9. januára (TASR) - Koaličný poslanec Národnej rady SR Roman Malatinec (Hlas-SD) chce pripraviť legislatívu, ktorá umožní vybraným skupinám v špeciálnych časoch navštevovať kultúrne inštitúcie bezplatne. Zároveň navrhne mechanizmus na kompenzácie pre tie kultúrne ustanovizne, ktoré to umožnia. Uviedol to v reakcii na zrušenie bezplatných vstupov do múzeí a galérií každú prvú stredu v mesiaci Ministerstvom kultúry (MK) SR. Jeho krok vníma ako neprijateľný.



"Ako koaličný poslanec rozumiem potrebe hľadať zdroje na konsolidáciu verejných financií, no zároveň považujem za neakceptovateľné, aby sa prvé škrty robili práve v oblasti kultúry," objasnil Malatinec.



Zrušenie voľných vstupov podľa neho pôsobí ako signál, že rezort kultúry nehľadá iné riešenia, ale siaha priamo na dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť.



Malatinec preto MK vyzýva, aby zvážilo iné riešenia konsolidácie a znovu otvorilo diskusiu o zachovaní aspoň jedného dňa v mesiaci, keď sú múzeá a galérie bezplatne prístupné.



Ministerstvo kultúry SR vo štvrtok informovalo o zrušení bezplatných vstupov do expozičných a výstavných priestorov múzeí a galérií každú prvú stredu v mesiaci. Urobilo tak s cieľom optimalizovať prevádzkové náklady a zabezpečiť udržateľnosť kultúrnych inštitúcií.