VIDEO: R. Malatinec odchádza z Hlasu-SD, pridáva sa k R. Huliakovi

Bratislava 4. februára (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Malatinec v utorok vystupuje z poslaneckého klubu Hlas-SD a avizuje aj odchod zo strany. Pridáva sa k mimoparlamentnej strane Národná koalícia, ktorej lídrom je poslanec Rudolf Huliak (nezaradený). Informoval o tom na tlačovom brífingu pred úvodom parlamentnej schôdze. Dôvodom na odchod je jeho snaha o podporu kultúry a rozvoja regiónov, na ktorú nemal adekvátny priestor. Malatinec avizuje, že bude podporovať programové vyhlásenie vlády.



Malatinec pociťoval, že nemá podporu pri presadzovaní priorít z oblasti kultúry. "Vždy som bol človek, ktorý podporoval vládnu koalíciu," povedal s tým, že v niektorých témach mal výhrady. V Národnej koalícii sa chce venovať podpore ochrany kultúrneho dedičstva a rozvoja regiónov, predovšetkým v Banskobystrickom kraji.



Huliak Malatincovo rozhodnutie o vstupe do strany ocenil. "Na najbližšom sneme bude menovaný za podpredsedu Národnej koalície, člena predsedníctva pre kultúru, regionálny rozvoj a samosprávu," avizoval. Deklaroval, že nezaradení poslanci okolo neho sú pripravení pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Informoval, že stále prebiehajú rokovania s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Stavebný a zdravotnícky zákon, o ktorom rokuje parlament, podporia a ďalej to už bude podľa jeho slov v rukách premiéra, ako sa s nimi dohodne.



Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) novinárom povedal, že sa do Národnej koalície nechystá. Chce ostať v Hlase-SD. "Cítim sa byť pevnou súčasťou strany Hlas," povedal. Oba zákony, ktoré sú na programe schôdze, podporí. Dodal, že dvojica bývalých poslancov Hlasu-SD Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš (obaja nezaradení) mu avizovali, že takisto podporia zákony.



Ani Migaľ so Šalitrošom nevstupujú do Národnej koalície. Ešte pred otvorením schôdze oznámili, že sa nebudú prezentovať. Zatiaľ nepovedali, či podporia zdravotnícky a stavebný zákon. Šalitroš predpokladá, že zákony podporia, nechcú paralyzovať Slovensko. "Aj to je jedna z možností," reagoval Migaľ na otázku, či si dvojica založí vlastnú stranu.