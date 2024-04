R. Michelko avizuje zmeny pri novele zákona o Fonde na podporu umenia

Bratislava 27. apríla (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Michelko (SNS) avizuje zmeny pri návrhu novely zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Na pozmeňujúcom návrhu sa dohodli koaličné strany. Chcú cez neho presadiť zvýšenie financií pre fond aj väčšie zastúpenie regiónov v rade fondu. Opozičné PS si podľa poslankyne parlamentu Zuzany Števulovej (PS) počká na znenie návrhu a stanovisko k nemu zaujme potom. Uviedli to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



"Fond by sa mal navýšiť o desať miliónov pre novú funkcionalitu, čo sú infraštruktúrne projekty kultúrneho charakteru, tzn. rekonštrukcie kulturákov, amfiteátrov a knižníc," povedal Michelko s tým, že o navýšení peňazí rokovali so zástupcami ministerstva financií. Števulová považuje navýšenie rozpočtu pre kultúru za prospešné. "Uvidíme, keď bude predložený tento pozmeňujúci návrh, čo konkrétne a presne bude jeho obsahom," podotkla.



Michelko pripustil tiež možné zmeny pri návrhu novely zákona o neziskových organizáciách, ktorý okrem iného rieši označovanie organizácií, prijímajúcich financie zo zahraničia cez 5000 eur za rok, ako organizácie so zahraničnou podporou. Konkrétne úpravy nešpecifikoval. Treba si podľa neho zanalyzovať nález Európskeho súdu pre ľudské práva, aby novela nebola v rozpore s európskym právom, na čo upozorňovala opozícia. Števulová reagovala, že návrh je neopraviteľný. Apeluje na predkladateľov, poslancov za SNS, aby ho stiahli. Je podľa nej aj v rozpore s Ústavou SR a stigmatizuje neziskové organizácie.



Návrh na odvolanie členov súdnej rady Andreja Majerníka a Jána Mazáka považuje Števulová za politickú záležitosť. Dôvody na odvolanie nie sú podľa nej dostatočné. Nesúhlasí ani s prípadnou nomináciou Štefana Harabina za člena rady. "Harabinizácia justície je symbolom toho najtemnejšieho obdobia," skonštatovala. Michelko sa s prípadným odvolaním Majerníka a Mazáka stotožňuje. Mazáka označil za krajne nedôveryhodnú osobu. Nevie, či v koalícii nájdu podporu na nomináciu Harabina. On sám považuje Harabina za odborníka v oblasti trestného práva, no pripustil, že je kontroverzným.



Poslanci sa dotkli aj otázky nástupcu na post predsedu parlamentu po novozvolenom prezidentovi Petrovi Pellegrinim. Neodpovedali, či podporia Richarda Rašiho, ktorý má byť kandidátom na post predsedu NR SR. Ide podľa nich o predčasnú otázku. "Určite kvôli tomuto nerozbijeme koalíciu, vnímame svoju zodpovednosť, máme nejaké požiadavky," dodal Michelko.