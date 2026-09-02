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R. Michelko navrhuje zvýšiť príspevok pre FPU o päť miliónov eur

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Na snímke poslanec NR SR Roman Michelko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian

Novela by mohla byť účinná od 1. januára 2027.

Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Fond na podporu umenia (FPU) by mohol po novom dostávať zo štátneho rozpočtu 35.200.000 eur, teda o päť miliónov eur viac ako doteraz. Navrhuje to poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Michelko (SNS) v novele zákona o FPU, ktorou by sa menil aj zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR. Návrh zvyšuje minimálnu výšku príspevku a zavádza jej každoročnú úpravu podľa vývoja spotrebiteľských cien.

„Suma 35.200.000 eur bude minimálnou výškou príspevku na rok 2027 a základom na určenie minimálnej výšky príspevku na rok 2028,“ píše Michelko v návrhu.

Doplnením zákona by sa mala zároveň zaviesť každoročná úprava minimálnej výšky príspevku od roku 2028. „Minimálna výška príspevku na príslušný rok sa určí zvýšením minimálnej výšky príspevku na predchádzajúci rok o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za júl predchádzajúceho kalendárneho roka,“ navrhuje poslanec.

Novela by mohla byť účinná od 1. januára 2027.
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