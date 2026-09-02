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R. Michelko navrhuje zvýšiť príspevok pre FPU o päť miliónov eur
Novela by mohla byť účinná od 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Fond na podporu umenia (FPU) by mohol po novom dostávať zo štátneho rozpočtu 35.200.000 eur, teda o päť miliónov eur viac ako doteraz. Navrhuje to poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Michelko (SNS) v novele zákona o FPU, ktorou by sa menil aj zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR. Návrh zvyšuje minimálnu výšku príspevku a zavádza jej každoročnú úpravu podľa vývoja spotrebiteľských cien.
„Suma 35.200.000 eur bude minimálnou výškou príspevku na rok 2027 a základom na určenie minimálnej výšky príspevku na rok 2028,“ píše Michelko v návrhu.
Doplnením zákona by sa mala zároveň zaviesť každoročná úprava minimálnej výšky príspevku od roku 2028. „Minimálna výška príspevku na príslušný rok sa určí zvýšením minimálnej výšky príspevku na predchádzajúci rok o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za júl predchádzajúceho kalendárneho roka,“ navrhuje poslanec.
Novela by mohla byť účinná od 1. januára 2027.
„Suma 35.200.000 eur bude minimálnou výškou príspevku na rok 2027 a základom na určenie minimálnej výšky príspevku na rok 2028,“ píše Michelko v návrhu.
Doplnením zákona by sa mala zároveň zaviesť každoročná úprava minimálnej výšky príspevku od roku 2028. „Minimálna výška príspevku na príslušný rok sa určí zvýšením minimálnej výšky príspevku na predchádzajúci rok o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za júl predchádzajúceho kalendárneho roka,“ navrhuje poslanec.
Novela by mohla byť účinná od 1. januára 2027.