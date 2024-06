R. Michelko odmietol diskutovať s M. Šipošom z hnutia Slovensko

Bratislava 23. júna (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) nebude diskutovať so šéfom poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michalom Šipošom. Šipoš konštatoval, že sú ľudia, ktorí sa boja priamej konfrontácie s členmi hnutia. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12.



Poslanci hnutia Slovensko nie sú podľa Michelka schopní diskutovať. Verejnoprávne médiá majú podľa neho mať taký typ diskutujúcich, ktorí vedia diskutovať vecne. Michelko si tiež nemyslí, že diskusia s hnutím prispeje k zmierneniu spoločnosti. Poukázal na to, že aj niektoré opozičné strany sa dištancujú od diskusie s hnutím Slovensko.



Šipoš tento krok považuje za pokus o blokovanie a "vykázanie so všetkých relácií". Poukázal na to, že v každej strane má niekto väčšie emócie a povie tvrdšie slová. Ohradil sa, že nikdy nebol v žiadnej diskusnej relácii vulgárny a nikoho fyzicky nenapádal.