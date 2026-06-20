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R. Michelko: Ponuku na funkciu ministra kultúry mi nikto nedal
Michelko a Karas sa zároveň zhodli, že Európska únia nie je schopná diplomaticky riešiť konflikt na Ukrajine.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Ponuku na funkciu ministra kultúry mi nikto nedal. Poslanec Národnej rady SR Roman Michelko (SNS) to uviedol v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy v súvislosti s úvahami o jesennej rekonštrukcii vlády SR. Podpredseda KDH Viliam Karas si myslí, že súčasná vláda dovládne do riadnych volieb.
To, že má vláda dôveru, potvrdzuje podľa Karasa aj tohtotýždňové vyslovenie dôvery parlamentom. Mrzí ho však spôsob a forma, akými sa k hlasovaniu pristúpilo. „Na tomto hlasovaní nebolo kľúčové hlasovať o dôvere vláde, ale bolo kľúčové rozprávať sa o stave, v akom sú verejné financie, a vypočuť si od vlády, tak to predstavuje aj ústavný zákon o dlhovej brzde, od ministra financií, ako vláda ide pristúpiť z úcty k ústave a k ústavnému zákonu k tomu, ako napraví verejné financie. A toto neodznelo v žiadnom bode,“ podotkol Karas. Zároveň si myslí, že vláda na jeseň predstaví jeden z najhorších štátnych rozpočtov. Karas však neodpovedal na to, či by KDH zahlasovalo za štátny rozpočet, ak by jeho súčasťou bolo zrušenie transakčnej dane. Michelko nevylúčil, že by transakčnú daň mohol nahradiť nejaký iný „daňový mix“.
V diskusii sa dotkli aj potenciálnych personálnych zmien vo vláde. Michelko označil za špekulácie, že by mali Ladislava Kamenického (Smer-SD) vymeniť vo funkcii ministra financií. Nie sú podľa neho žiadne signály, že by Kamenický strácal dôveru premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
V relácii hovorili aj o možných personálnych zmenách na ministerstve životného prostredia. Michelko ozrejmil, že súčasný štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa je aktuálne prvým potenciálnym nominantom na šéfa rezortu, ktorý by nahradil súčasného ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS). „Bol navrhnutý aj premiérovi. Je to prvý štátny tajomník, je v rezorte doma a veľmi zásadným spôsobom spoluvytvára politiku ministerstva,“ uviedol Michelko. Potvrdil tiež, že o výmene ministra životného prostredia už bola dohoda aj s premiérom a so šéfom SNS Andrejom Dankom.
Čo sa týka tohtoročných komunálnych volieb, Karas je presvedčený, že predseda KDH a súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský svoj post v komunálnych voľbách obháji. Podľa Michelka SNS zatiaľ s nikým neuzavrela dohodu o podpore v kandidatúre na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Nevylúčil, že by SNS postavila v Prešovskom kraji svojho kandidáta. Potvrdil tiež, že SNS chce budúci týždeň predstaviť svojho kandidáta na predsedu samosprávneho kraja, nepovedal však ktorého.
Michelko a Karas sa zároveň zhodli, že Európska únia nie je schopná diplomaticky riešiť konflikt na Ukrajine. EÚ musí podľa Karasa v tejto veci vstúpiť do dialógu. Michelko verí, že ukrajinský prezident Volodimyr Zelenskyj a ruský prezident Vladimir Putin začnú spolu do pol roka rokovať.
To, že má vláda dôveru, potvrdzuje podľa Karasa aj tohtotýždňové vyslovenie dôvery parlamentom. Mrzí ho však spôsob a forma, akými sa k hlasovaniu pristúpilo. „Na tomto hlasovaní nebolo kľúčové hlasovať o dôvere vláde, ale bolo kľúčové rozprávať sa o stave, v akom sú verejné financie, a vypočuť si od vlády, tak to predstavuje aj ústavný zákon o dlhovej brzde, od ministra financií, ako vláda ide pristúpiť z úcty k ústave a k ústavnému zákonu k tomu, ako napraví verejné financie. A toto neodznelo v žiadnom bode,“ podotkol Karas. Zároveň si myslí, že vláda na jeseň predstaví jeden z najhorších štátnych rozpočtov. Karas však neodpovedal na to, či by KDH zahlasovalo za štátny rozpočet, ak by jeho súčasťou bolo zrušenie transakčnej dane. Michelko nevylúčil, že by transakčnú daň mohol nahradiť nejaký iný „daňový mix“.
V diskusii sa dotkli aj potenciálnych personálnych zmien vo vláde. Michelko označil za špekulácie, že by mali Ladislava Kamenického (Smer-SD) vymeniť vo funkcii ministra financií. Nie sú podľa neho žiadne signály, že by Kamenický strácal dôveru premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
V relácii hovorili aj o možných personálnych zmenách na ministerstve životného prostredia. Michelko ozrejmil, že súčasný štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa je aktuálne prvým potenciálnym nominantom na šéfa rezortu, ktorý by nahradil súčasného ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS). „Bol navrhnutý aj premiérovi. Je to prvý štátny tajomník, je v rezorte doma a veľmi zásadným spôsobom spoluvytvára politiku ministerstva,“ uviedol Michelko. Potvrdil tiež, že o výmene ministra životného prostredia už bola dohoda aj s premiérom a so šéfom SNS Andrejom Dankom.
Čo sa týka tohtoročných komunálnych volieb, Karas je presvedčený, že predseda KDH a súčasný predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský svoj post v komunálnych voľbách obháji. Podľa Michelka SNS zatiaľ s nikým neuzavrela dohodu o podpore v kandidatúre na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Nevylúčil, že by SNS postavila v Prešovskom kraji svojho kandidáta. Potvrdil tiež, že SNS chce budúci týždeň predstaviť svojho kandidáta na predsedu samosprávneho kraja, nepovedal však ktorého.
Michelko a Karas sa zároveň zhodli, že Európska únia nie je schopná diplomaticky riešiť konflikt na Ukrajine. EÚ musí podľa Karasa v tejto veci vstúpiť do dialógu. Michelko verí, že ukrajinský prezident Volodimyr Zelenskyj a ruský prezident Vladimir Putin začnú spolu do pol roka rokovať.