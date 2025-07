R. Michelko: V koalícii je zhoda na zvýšení volebnej kaucie

Bratislava 27. júla (TASR) - V koalícii je zhoda na zvýšení volebnej kaucie pre kandidujúce strany. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady SR Roman Michelko (SNS) v súvislosti s novelou zákona o politických stranách a politických hnutiach. Naopak, zhoda podľa jeho slov nie je na zvýšení kvóra potrebného na vstup politickej strany do parlamentu. Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, KÚ, Za ľudí) v prípade zvýšenia kaucie deklaroval, že hnutie Slovensko je za to, aby sa na parlamentných voľbách mohlo zúčastniť čo najviac politických strán.



V diskusii sa dotkli aj témy platov štátnych funkcionárov. Michelko vyjadril názor, že v súčasnosti je na Slovensku „pokrivené“ odmeňovanie rôznych štátnych funkcionárov. Podľa Michelka treba o ich platoch otvoriť debatu. Poukázal na to, že niektorí štátni funkcionári majú vyšší plat ako premiér. Ozrejmil, že ich platy by mali byť adekvátne náročnosti ich funkcie. Zdôraznil však, že nehovorí o tom, že by sa táto úprava mala urobiť zvyšovaním platov ústavných činiteľov. Grendel reagoval, že súhlasí s otvorením tejto debaty. Pripomenul, že hnutie Slovensko opakovane navrhovalo viacero návrhov na zmrazovanie platov poslancov.



V prípade prijatia štátneho rozpočtu na budúci rok Michelko potvrdil, že je záujem koalície prijať ho do 20. novembra.