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R. Michelko: Väčšina koaličných návrhov prechádza
Na otázku, či koalícia dovládne do konca volebného obdobia, Michelko odpovedal, že sa treba pýtať tých, ktorí robia problémy.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Väčšina koaličných návrhov v Národnej rade (NR) SR prechádza. Uviedol to šéf poslaneckého klubu koaličnej SNS Roman Michelko. Myslí si, že ak väčšina prechádza a nejaké dva, tri neprejdú, nie je to žiadna katastrofa. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov po stredajšom hlasovaní o novele k tzv. kajúcnikom, ktorá definitívne neprešla.
„Väčšina zákonov teraz prechádza,“ povedal Michelko. Poukázal na to, že v súčasnosti nie je menšinová vláda. „Nemá ani opozícia, ani koalícia nad 75 poslancov,“ argumentoval. Myslí si, že na tejto schôdzi je hlasovanie problematické len pri dvoch návrhoch z dielne koalície. Jedným bola práve novela k tzv. kajúcnikom, druhým je úprava volebného zákona.
Na otázku, či koalícia dovládne do konca volebného obdobia, Michelko odpovedal, že sa treba pýtať tých, ktorí robia problémy. Zároveň deklaroval, že klub SNS je stabilnou súčasťou koalície. „V našom klube nevidím ani najmenší náznak, že by sa chcel niekto odtrhnúť a prejsť k skupine okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu,“ okomentoval.
Parlament v stredu definitívne odmietol novelu Trestného poriadku. Tá mala meniť systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Úprava nezískala dostatok hlasov. Proti návrhu bola celá opozícia aj nezaradení poslanci Taraba, Roman Malatinec a Peter Slyško. Hlasovania sa zdržal nezaradený poslanec Ján Ferenčák. Návrh predložilo ministerstvo spravodlivosti. To hovorilo o potrebe prijatia tejto zmeny. Argumentovalo, že prísnejšia úprava má za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb v trestnom konaní a integritu celého trestného konania.
„Väčšina zákonov teraz prechádza,“ povedal Michelko. Poukázal na to, že v súčasnosti nie je menšinová vláda. „Nemá ani opozícia, ani koalícia nad 75 poslancov,“ argumentoval. Myslí si, že na tejto schôdzi je hlasovanie problematické len pri dvoch návrhoch z dielne koalície. Jedným bola práve novela k tzv. kajúcnikom, druhým je úprava volebného zákona.
Na otázku, či koalícia dovládne do konca volebného obdobia, Michelko odpovedal, že sa treba pýtať tých, ktorí robia problémy. Zároveň deklaroval, že klub SNS je stabilnou súčasťou koalície. „V našom klube nevidím ani najmenší náznak, že by sa chcel niekto odtrhnúť a prejsť k skupine okolo nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu,“ okomentoval.
Parlament v stredu definitívne odmietol novelu Trestného poriadku. Tá mala meniť systém benefitov pre spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Úprava nezískala dostatok hlasov. Proti návrhu bola celá opozícia aj nezaradení poslanci Taraba, Roman Malatinec a Peter Slyško. Hlasovania sa zdržal nezaradený poslanec Ján Ferenčák. Návrh predložilo ministerstvo spravodlivosti. To hovorilo o potrebe prijatia tejto zmeny. Argumentovalo, že prísnejšia úprava má za cieľ zvýšiť dôveryhodnosť výpovedí spolupracujúcich osôb v trestnom konaní a integritu celého trestného konania.