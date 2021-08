R. Mikulec akceptuje postup krajskej prokuratúry voči prezidentovi PZ

Bratislava 26. augusta (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) akceptuje postup Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave voči prezidentovi Policajného zboru (PZ) Petrovi Kovaříkovi. Nepripravuje však rozhodnutie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby policajta. TASR o tom informovala Barbara Túrosová, riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Na základe informácií, ktoré ministrovi vnútra poskytli dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ako aj prezident PZ, plne akceptoval ich rozhodnutia a je presvedčený, že boli správne a boli vykonané preto, aby nemohlo dôjsť k spochybňovaniu činnosti špeciálneho tímu ÚIS pri vykonávaní spomínaných procesných úkonov," uviedla Túrosová.



Dodala, že minister vnútra je presvedčený, že ak by dočasne poverený riaditeľ ÚIS a prezident PZ nepostupovali tak, ako postupovali, bola by činnosť tímu spochybňovaná. "Z doposiaľ známych skutočností, ako aj písomných dokumentov vyplýva, že za zmarenie akcie pravdepodobne nesie priamu zodpovednosť vedúca tímu a preto boli aktivované všetky dostupné kontrolné mechanizmy ministerstva vnútra," skonštatovala Túrosová.



Kovařík odmieta obvinenie v súvislosti s prerušením zásahu ÚIS počas akcie v NAKA. Podal proti nemu sťažnosť a námietku zaujatosti voči všetkým prokurátorom KP v Bratislave.



KP v Bratislave obvinila vo štvrtok policajného prezidenta zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Kovařík mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestno-procesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Policajný prezident bol zároveň vypočutý v postavení obvineného.



Kovařík 11. augusta uviedol, že si stojí za svojím rozhodnutím prerušiť zásah ÚIS počas akcie v NAKA uprostred zadržiavania svedkov-kajúcnikov. Tvrdil, že vyšetrovateľka špeciálneho tímu ÚIS Diana Santusová porušila interné predpisy a nemala na zásah povolenie od kompetentnej osoby.