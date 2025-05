R. Mikulec: Dcéra spolupracovníka ministra vnútra využíva služobný byt

Bratislava 28. mája (TASR) - Dcéra spolupracovníka ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) využíva podľa predstaviteľov opozičného hnutia Slovensko služobný byt určený pre policajtov alebo v hasičov v štátnej službe, prípadne pre zamestnancov rezortu. Informovali o tom v stredu na tlačovej konferencii. Zo slov exministra vnútra a poslanca NR SR Romana Mikulca (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyplýva, že je otázne, či na to má žena nárok.



Spolupracovník ministra je podľa neho zjavne Šutajovi Eštokovi blízkym spolupracovníkom, „keďže sa mu podarilo vybaviť trojizbový byt v Bratislave pre jeho dcéru za 69 eur mesačne, podotýkam, že tento byt je služobný byt, ktoré sa prideľujú policajtom, hasičom alebo teda ľuďom, ktorí naozaj potrebujú takýto služobný byt mať“.



Mikulec vysvetlil, že žena je v dočasnom služobnom pomere a nemá ukončené policajné vzdelanie. Podľa vestníka ministerstva vnútra tak nemá mať nárok na služobný byt, pokiaľ jej ho nepridelil samotný minister. To môže urobiť v prípade hodného osobitného zreteľa. Zaujíma ho, z akého dôvodu tak byt dostala.



Predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš označil konanie ministerstva za papalášizmus. Dodal, že komerčný nájom podobného bytu sa začína od 900 eur. Mikulec tiež poukázal na to, že stovky hasičov a policajtov na služobné byty čakajú roky.