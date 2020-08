R. Mikulec: Dočasným policajným prezidentom bude Peter Kovařík

Bratislava 31. augusta (TASR) - Dočasným policajným prezidentom bude Peter Kovařík. Do funkcie nastúpi v utorok (1. 9.). Na tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Ministerstvo vnútra SR teraz musí do 30 dní vypísať výberové konanie na túto pozíciu. Kovařík bude vo funkcii do vymenovania nového policajného prezidenta, poznamenal Mikulec.



Doterajšiemu prezidentovi policajného zboru Milanovi Lučanskému sa skončil mandát 31. augusta, keďže k tomuto dňu požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru. Svoj krok zdôvodnil tým, že nechce niesť zodpovednosť za politizáciu polície novým vedením ministerstva vnútra. Uviedol, že tak ako on nemá dôveru súčasného vedenia ministerstva vnútra, ono zase nemá jeho.



Lučanský zastával funkciu policajného prezidenta od 1. júna 2018. SR mala od svojho vzniku, vrátane Lučanského, 11 policajných prezidentov. Policajného prezidenta vymenúva po zmenách, ktoré presadila bývalá vláda, na štyri roky minister na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Na jeho ustanovenie do funkcie je potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra.