R. Mikulec: Evidujeme 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantény

Bratislava 29. marca (TASR) – Polícia SR doteraz zaevidovala 803 priestupkov v prípade dodržiavania karantény, 218 porušení zákazu otvorenia reštauračných zariadení, dvakrát šírenie poplašnej správy a trikrát šírenie nákazlivej choroby. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).



Deklaruje, že polícia bude naďalej dohliadať na dodržiavanie nových i starších prijatých opatrení, ktoré majú zamedziť šíreniu nového koronavírusu. Príkladom je dohliadanie na povinnosť ľudí nosiť na verejnosti ochranné rúško.



Mikulec tvrdí, že aj samotní prevádzkovatelia, napríklad obchody, musia dozerať na to, či sú jednotlivé opatrenia dodržiavané. "Nie je to v sile ministerstva vnútra a polície, aby sme mali všade policajnú hliadku, kde je otvorený obchod," podotkol minister. Verejnosť žiada, aby rešpektovala prijaté nariadenia ústredným krízovým štábom. Ak sa opatrenia nebudú ľuďmi dodržiavať, nevylučuje, že štát bude musieť pristúpiť k "drastickejším opatreniam". Polícia podľa jeho slov kontroluje dodržiavanie karantény. Podnety k jej prípadnému porušovaniu môžu ľudia nahlasovať na číslo štátnej polície 158, alebo aj na číslo mestskej polície 159.



Štátne zariadenia, ktoré zabezpečujú Slovákom vracajúcim sa zo zahraničia karanténu, zatiaľ podľa Mikulca kapacitne stačili splniť všetky požiadavky. "Štátne zariadenia sú momentálne kapacitne takmer plné," podotkol minister s tým, že mnohí ľudia už zo zariadení odišli a boli prepustení do domácej karantény. Štát podľa ministra však rokuje s vyššími územnými celkami a samosprávami o tom, aby boli pre potreby povinnej karantény sprístupnené aj ďalšie zariadenia, napríklad internáty. "Do budúcna budeme hovoriť aj o ďalších možnostiach, aby sme mali dostatok kapacít," povedal Mikulec.



Šéf rezortu vnútra zároveň deklaroval, že policajti, najmä tí v teréne, by mali byť momentálne dostatočne zásobení ochrannými prostriedkami. Rovnako aj, že polícia má plány a dohodnutú spoluprácu s ďalšími zložkami, ak by bolo v prípade zamedzenia šírenia nového koronavírusu potrebné hermeticky uzavrieť nejakú oblasť, napríklad rómsku osadu.



V prípade schváleného sprístupňovania dát od operátorov Úradu verejného zdravotníctva SR minister skonštatoval, že štát nejde zneužívať dáta, ale chce zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení. "Aby sme vedeli ľuďom podať informáciu, či mohli, alebo boli v styku s niekým pozitívne testovaným. To nie je špicľovanie," uviedol. Avizuje, že polícia pripravuje a čo najskôr chce sprístupniť mobilnú aplikáciu, ktorá by tiež mala ľudí informovať o tom, či boli v blízkosti pozitívne testovaného na COVID-19, alebo sa nachádzali niekde, kde sa mohol nový koronavírus vo väčšej koncentrácii nachádzať.