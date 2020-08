R. Mikulec: Kontrola protiepidemických nariadení bude dôslednejšia

Bratislava 26. augusta (TASR) - Dodržiavanie nariadených protiepidemických opatrení na verejnosti sa chystá polícia s nastupujúcim nárastom nových prípadov ochorenia COVID-19 kontrolovať dôslednejšie a prísnejšie. V stredu to vyhlásil minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO).



"Máme na to kapacity," uistil po rokovaní vlády. O zabezpečení monitoringu nariadení bude hovoriť aj s vedením polície. Prioritou budú interiérové priestory s frekvenciou osôb, s nižšou cirkuláciou vzduchu. "Samozrejme, policajti nemôžu byť všade, stále je to aj o zodpovednosti ľudí a na tom, aby tí zodpovední upozornili tých, ktorí nariadenia nedodržujú," poznamenal.



Vyššie čísla novoinfikovaných novým koronavírusom podľa hygienikov súvisia najmä s importovaným prípadmi zo zahraničia. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) upozornil, že druhá vlna nového koronavírusu bude vážnejšia ako prvá, v stredu takisto oznámil, že ho roznášajú superšíritelia. Za utorok (25. 8.) pribudlo v SR 84 pozitívne testovaných na nový koronavírus.