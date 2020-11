Mikulec: Mali by pribudnúť ďalšie červené krajiny

Bratislava 9. novembra (TASR) – Medzi takzvané červené krajiny by sa mali okrem Českej republiky zaradiť aj Maďarsko, Poľsko a Rakúsko, zmeniť by sa mal preto aj režim na hraniciach. Rozhodol o tom ústredný krízový štáb na pondelkovom rokovaní, informoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Na vybraných hraničných priechodoch sa má testovať antigénovými testami. Premiér Igor Matovič dodal, že testovať by sa mohlo na 10 až 12 priechodoch a začať by sa mohlo do budúceho týždňa. Pri pendleroch by malo stačiť absolvovanie testu raz za dva týždne.



Rezorty vnútra a zahraničných vecí majú prísť podľa Mikulca s riešením, koľko hraničných priechodov bude využitých na tranzit, osobnú dopravu, a kde bude možnosť testovania. Informoval tiež, že na ukrajinskej hranici, kde sa od pondelka pilotne testuje antigénovými testami, urobili 67 odberov, z ktorých mal jeden test pozitívny výsledok.



Slovensko sa bude pri určovaní rizikových krajín riadiť semaforom Európskej komisie. Podľa premiéra budeme vyžadovať na hraniciach PCR test alebo antigénový test, prípadne sa cestujúci budú môcť dať na vybraných priechodoch otestovať antigénovými testami. Zabezpečiť testovanie na hraniciach by mali súkromníci.



„Ešte tento týždeň prebehne druhý hĺbkový monitoring pohybu na hraniciach, aby sme vedeli veľmi dôsledne povedať aj súkromníkom, ktorí by chceli zabezpečiť testovanie na hraniciach, koľko ľudí treba očakávať," dodal Matovič.



Pendlerom má stačiť absolvovanie testu raz za dva týždne. Ak niekto býva v zahraničí v blízkosti Bratislavy, môže si podľa Matoviča urobiť test aj na odberovom mieste v Bratislave. „Cez hranice sa môže s výsledkom antigénoveho testu slobodne pohybovať," dodal.