R. Mikulec navštívil tréningové centrum Záchrannej služby Košice

Košice 22. mája (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) navštívil tréningové centrum Záchrannej služby Košice, kde sa v modelových priestoroch prakticky vzdelávajú záchranári a vodiči sanitiek pomocou najmodernejších technológií. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



Ako pripomenula, spoluprácu s tréningovým centrom nedávno rozbehlo aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach, ktoré začalo so záchranárskym tréningom prvých štyroch príslušníkov Pohotovostného policajného útvaru. „Tí po vyškolení následne absolvujú raz mesačne prax na košickej záchranke priamo na výjazdoch. Znalosti v tejto oblasti môžu zároveň príslušníci PZ plnohodnotne využiť v rámci výkonu a poskytnúť zraneným bezodkladnú zdravotnú pomoc až do príchodu záchranárov,“ ozrejmila hovorkyňa.



Podľa jej slov vzhľadom na časté výjazdy záchranárov k neprispôsobivým občanom, ich bude zároveň Pohotovostný policajný útvar KR PZ v Košiciach trénovať v sebaobrane. Záchranárom poskytne aj školenie s policajnými vyjednávačmi a školenie bezpečnej jazdy s použitím svetelných a zvukových zariadení.



„Na takéto tréningové centrum môžeme byť právom hrdí. O to viac, že dokázalo spojiť zložky, ktoré denne zachraňujú životy, učí ich spolupracovať, vymieňať si poznatky a skúsenosti, ktoré ich výkon ešte skvalitnia,“ uviedol Mikulec. Ako podotkol, spolupráca záchranárov a policajtov v tomto tréningovom centre je zatiaľ na Slovensku unikátom. Verí, že dobré myšlienky a nápady sa rýchlo stanú inšpiráciou aj pre iných.



Túrosová dodala, že súčasťou nového tréningového centra Záchrannej služby Košice je aj výcvik vodičov sanitiek vo virtuálnej realite priamo v kabíne sanitky, modelový byt na nácvik zásahov či virtuálny simulátor pre nácvik postupov pri hromadných nešťastiach.