Kollár požiadal prezidentku, aby postavila V. Pčolinského mimo službu

Bratislava 11. marca (TASR) - Predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár vo štvrtok ráno listom požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského dočasne postavila mimo službu.



"Súčasne požiadal prezidentku SR o urýchlené zbavenie mlčanlivosti riaditeľa SIS, aby mohol vypovedať a vyjadriť sa k daným skutočnostiam," uviedla hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová.



Čaputová vo štvrtok informovala, že rozhodnutie o tom, či riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského dočasne postaví mimo službu, prijme v najbližších hodinách.



Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno. Dôvodom majú byť podozrenia z korupcie. Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ zadržanie nekomentoval. Pčolinský je nominantom Sme rodina. Vo funkcii je od apríla 2020.



Kolíková žiada vo veci zadržania šéfa SIS skoré a jasné vyjadrenia kompetentných



Šéfku rezortu spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) zaskočila informácia o zadržaní riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. "Je preto dôležité, aby sme dostali skoré a jasné vyjadrenie od tých, ktorí teraz majú kompetenciu v tejto veci konať," uviedla. TASR poskytol jej reakciu hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



Dodala, že ide o vážne podozrenia. "Navyše vo vzťahu k riaditeľovi informačnej služby, ktorej úlohou je chrániť krajinu pred tými najzávažnejšími bezpečnostnými hrozbami," zdôraznila.



Pozitívne vníma žiadosť predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý požiadal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o dočasné postavenie šéfa SIS mimo službu.



R. Mikulec nekomentuje informácie o zadržaní šéfa SIS



Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) nekomentuje informácie o zadržaní šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského. Zároveň dodal, že vyšetrovatelia sú procesne nezávislí. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra SR Barbara Túrosová.



„Ako som už v minulosti opakovane uviedol, nemám vopred žiadne informácie o plánovaných akciách Národnej kriminálnej agentúry," zdôraznil minister.





SaS je zaskočená zadržaním riaditeľa SIS



Strana SaS je zaskočená zadržaním riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského. "Veríme, že Národná kriminálna agentúra koná nezávisle a správne na základe dôkazov," uviedla strana v reakcii na zadržanie šéfa SIS.



SaS dodala, že v súvislosti so zadržaním disponuje len informáciami z médií. "Je však skutočne namieste sa pýtať, či mohla korupcia siahať aj na najvyššie posty tajnej služby, čo by otriaslo už aj tak pošramotenou dôverou v túto inštitúciu," spresnila.



OĽANO: Polícia a prokuratúra má úplne rozviazané ruky a koná nezávisle



Polícia a prokuratúra má po 12 rokoch úplne rozviazané ruky a koná nezávisle. Uviedol to hovorca hnutia OĽANO Matúš Bystriansky v reakcii na zadržanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského.



"Polícia a prokuratúra má po 12 rokoch vlád Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) úplne rozviazané ruky a koná nezávisle. To sme sľúbili voličom pred voľbami, a tak to aj zostane," uviedol Bystriansky.



Šeliga: Zadržanie šéfa SIS je dôkazom, že polícia a prokuratúra majú voľné ruky



Zadržanie šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského je mimoriadne vážne a zároveň je dôkazom, že polícia a prokuratúra majú voľné ruky a neexistuje žiaden politický vplyv na orgány činné v trestnom konaní. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí).



Aj vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zdôraznila, že orgány činné v trestnom konaní sú nezávislé. "Spravodlivosť spolu s riešením pandémie je pre túto vládu najväčšia priorita," dodala.



Podpredseda parlamentu očakáva, že prezidentka v tejto súvislosti postaví riaditeľa SIS mimo službu. "O týchto skutočnostiach bude, samozrejme, rokovať výbor na kontrolu činnosti SIS," spresnil.