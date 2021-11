R. Mikulec nepovažuje za šťastné, aby pracovník ÚIS hodnotil advokátov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nepovažuje za šťastné, aby pracovník Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) hodnotil prácu advokátov. Skonštatoval to v reakcii na podnet dočasného riaditeľa odboru policajnej inšpekčnej služby Západ Lukáša Vavrinca na obhajcu obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry Petra Kubinu na advokátsku komoru.



"Práca príslušníka Policajného zboru nie je o subjektívnych emóciách, takéto správanie sa nie je ani štandardné, ani vhodné," uviedol Mikulec v stanovisku, ktoré TASR poskytol tlačový odbor kancelárie ministra vnútra. Rezort poukázal, že Vavrinec predtým nekomunikoval s nadriadeným.



Dôvodom podnetu je podľa Denníka N vyjadrenia Kubinu pre médiá po tom, ako Krajský súd v Bratislave prepustil jeho klientov z väzby. Očakával vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí trestné stíhanie zorganizovali a zrealizovali. Vavrinec vyjadrenia označil za neakceptovateľné a v priamom rozpore so zdržanlivosťou, ktorú by mal každý advokát zachovať.



Slovenská advokátska komora (SAK) pre TASR potvrdila, že sťažnosť v tejto veci jej bola doručená. "Rovnako ako v iných prípadoch, každou doručenou sťažnosťou sa zaoberá Revízna komisia SAK, ktorá vec preverí," uistila hovorkyňa komory Alexandra Donevová.