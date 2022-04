R. Mikulec: Netrúfam si tvrdiť, že sa migračná vlna končí

Bratislava 20. apríla (TASR) – Napriek tomu, že denné počty utečencov, ktorí prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko, nedosahujú čísla z prvých týždňov po začiatku ruskej agresie a časť utečencov sa zároveň vracia späť, minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) sa neodváži hovoriť o konci migračnej vlny. Upozornil na to po rokovaní vlády.



"Napriek tomu, že čísla za posledné dni nie sú vysoké, netrúfam si hovoriť o tom, či sa migračná vlna končí," uviedol. Návrat časti utečencov späť na Ukrajinu pripisuje faktu, že sa buď snažia navštíviť príbuzných, alebo sa natrvalo vrátiť do častí krajiny, ktoré nie sú zasiahnuté vojnovým konfliktom. Nemá však informácie, ktorá z týchto dvoch motivácií prevažuje. "Máme údaje o tom, koľko ľudí odchádza, no dôvod ich odchodu je ich rozhodnutím a právom," objasnil.



Priznal, že medzi tými, ktorí sa na Ukrajinu vracajú, sú aj takí, ktorí na Slovensku požiadali o dočasné útočisko. "Tento status im nezabraňuje v tom, aby sa vrátili na Ukrajinu, navyše mnohí z nich deklarovali, že v prípade zlepšenia a upokojenia situácie sa chcú vrátiť," dodal minister. Mikulec zároveň avizoval, že na budúci týždeň sa chystá zvolať ústredný krízový štáb, ktorý bude riešiť návrhy ďalšieho postupu pri integrácii ukrajinských utečencov, zotrvávajúcich na Slovensku.