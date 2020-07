R. Mikulec: O budúcnosti projektu identifikátorov sa zatiaľ nerozhodlo

Bratislava 4. júla (TASR) - O budúcnosti projektu zavádzania nových identifikátorov, ktoré mali nahradiť rodné čísla, sa zatiaľ nerozhodlo. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v rozhovore pre TASR poukázal na to, že už keď ho bývalé vedenie predstavilo, objavilo sa mnoho nejasností a chýb.



"Teraz skôr stojíme pred rozhodnutím, či vôbec budeme pokračovať v takomto projekte, alebo ako ho upravíme," povedal minister.



Upozornil na už zrealizované platby i zložitosť témy. „Nedá sa zo dňa na deň rozhodnúť, že všetko je zlé, všetko ideme zrušiť, treba na to jednoducho čas," skonštatoval.



Zavedenie identifikátorov fyzických osôb presadzovala bývalá ministerka vnútra Denisa Saková. V novembri roka 2019 návrh zákona odobrila predošlá vláda. Do parlamentu sa však už nedostal. Vtedajšia opozícia projekt kritizovala.



Rezort vnútra v návrhu zákona zdôvodňoval potrebu identifikátorov tým, že rodné čísla už nepostačujú požiadavkám dnešných informačných systémov. Argumentoval aj chybovosťou pri prideľovaní rodného čísla a následnými neželanými duplicitami. Novým systémom chcel zabrániť aj zneužitiu osobných údajov.