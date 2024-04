R. Mikulec odmieta kritiku na činnosť ÚIS v predošlom období

Bratislava 18. apríla (TASR) - Exminister vnútra a poslanec parlamentu Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) odmieta, že by Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) v minulom roku nevykonával žiadnu činnosť. Tvrdí, že ÚIS v súčasnosti pokračuje v reformách, ktoré zaviedlo bývalé vedenie, vrátane reorganizácie. Mikulec to uviedol v reakcii na vyjadrenia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a šéfa ÚIS Branislava Zuriana.



Mikulec je presvedčený, že dáta a čísla o činnosti ÚIS za minulý rok budú veľmi podobné ako za rok 2022. Exminister povedal, že nedostatky na úseku operatívno-pátracej činnosti úradu boli zistené aj po jeho nástupe v roku 2020. Inšpekcia pod vtedajším vedením podľa Mikulca nevykonávala takmer žiadnu činnosť. Pripomenul, že v roku 2023, keď bol riaditeľom inšpekcie Peter Juhás, sa zistili skutočnosti o protizákonnej činnosti tímu Oblúk, ktoré odstúpili ďalším orgánom činným v trestnom konaní. To označil Mikulec ako jeden z reálnych výsledkov ÚIS.



Podľa exministra reorganizácia v roku 2021 priniesla do úradu prvok prevencie. Verí, že pod Zurianovým vedením bude ÚIS pokračovať v reformných krokoch, ktoré zaviedli. Mikulec nepovažuje za efektívne, ak je viac riadiacich pracovníkov ako výkonných. Vyčíta Zurianovi, že na úrad zaviedli naspäť túto štruktúru.



Minister vnútra vo štvrtok informoval, že od nástupu nového riaditeľa ÚIS prišlo k reorganizácii inšpekcie a mnohým personálnym zmenám. Tie mali podľa neho prispieť k ukončeniu vojny v bezpečnostných zložkách. V minulosti podľa Šutaja Eštoka primárne zlyhávali vedúci pracovníci inšpekcie a tá si neplnila svoje povinnosti spočívajúce vo vyšetrovaní podozrení z potenciálnej trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru. Zurian hovoril o zistení veľkých nedostatkov. Odvolávajú sa na výročnú správu o činnosti úradu za rok 2023, ktorá bude zverejnená. Z nej podľa Zuriana vyplýva aj zhoršenie kvality vyšetrovania i neprideľovanie spisov.