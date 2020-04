R. Mikulec: Opatrenia sa nedajú ušiť na mieru každému

Bratislava 24. apríla (TASR) - Príslušníci Policajného zboru (PZ) v spolupráci s príslušníkmi Ozbrojených síl (OS) SR sa snažia robiť všetko pre to, aby bol priebeh kontrol na hraniciach čo najplynulejší. Nie vždy je však každý individuálny problém možné vyriešiť okamžite. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) to uviedol na piatkovom brífingu po kontrole na hraničnom priechode Čunovo - Rajka.



"Opatrenie sa nedá ušiť na mieru pre všetkých," podotkol Mikulec s tým, že na hranice prichádzajú ľudia s rôznymi životnými príbehmi. Zdôraznil, že opatrenia boli prijaté pre ochranu občanov. Poprosil preto o ich trpezlivosť a pochopenie.



Mikulec si podľa svojich slov uvedomuje aj problematiku tzv. pendlerov. Pripustil, že v prípade priaznivej situácie sa upustí od pôvodného nariadenia hygienika, účinného od 1. mája, aby sa pendleri museli preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Dotknutí občania majú zatiaľ s testovaním počkať do pondelka (27. 4.).



Nové tlačivo potrebné pre pendlerov urýchľuje kontrolu a znižuje pochybnosti o predkladaných dokumentoch, vysvetlil prvý zástupca riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ Róbert Gucký. "Obsah tlačiva o pendlerstve je totožný s tým, čo je v nariadení hlavného hygienika," hovorí. Občanom SR podľa neho nie je možné odoprieť vstup do krajiny, rieši sa len to, ako a či absolvujú karanténu. Doplnil tiež, že pendlerstvo je viazané na zamestnanie, dieťa sa preto za pendlera nepovažuje.