R. Mikulec: PCR testy sa budú uznávať aj z ďalších krajín mimo EÚ

Bratislava 16. novembra (TASR) - Okrem PCR testov z 27 členských štátov EÚ budú pri vstupe na územie SR platiť aj testy urobené v Nórsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve. Úprava by sa mala dostať do najbližšej aktualizácie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Z pondelkového rokovania ústredného krízového štábu to na sociálnej sieti oznámil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS), po rokovaní to potvrdil aj minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO).



Minister pripomenul, že negatívny PCR-test je vstupenkou na územie Slovenska pre kohokoľvek, kto prichádza z tzv. rizikovej krajiny. "Teda napríklad aj keď len priletí na letisko do Schwechatu,“ dodal minister. PCR testy z Ukrajiny sa naďalej vnímajú ako nedôveryhodné, vzhľadom na množstvo falošných certifikátov.



Klus na sociálnej sieti informoval, že o stanovení začiatku 72-hodinovej platnosti testov, teda toho, či sa bude odvíjať od výteru alebo od získania výsledku, bude ešte rokovať štvrtkové konzílium (19. 11.). "Podobne to bude aj v prípade možnosti krátkodobých výjazdov za hranice,“ dodal Klus.



Mikulec uviedol, že v tejto otázke zatiaľ neprišlo k zhode. "Zatiaľ to nebudeme umožňovať," dodal. V prípade pendlerov sa podľa jeho slov nič nemení.