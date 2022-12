R. Mikulec podľa premiéra robí svoju prácu dobre, Fico to vidí inak

Bratislava 1. decembra (TASR) - Skutočný dôvod, pre ktorý opozícia pravidelne poľuje na ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), je strach o svoju slobodu a beztrestnosť. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti po hlasovaní o návrhu na odvolanie Mikulca. Zdôraznil, že vláda robí konkrétne kroky na riešenie nelegálnej migrácie a pomáha chrániť vonkajšiu hranicu schengenu. Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico zopakoval, že minister vnútra nezvláda svoju funkciu.



"Opoziční poslanci chceli odvolať Romana Mikulca za prácu, ktorú európski lídri oceňujú. K nelegálnej migrácii pristupujeme s plnou vážnosťou a prichádzame s konkrétnymi návrhmi," povedal premiér. Riešenie nevidí v obmedzení pohybu cez schengenské hranice. Zdôraznil, že problém nelegálnej migrácie je celoeurópsky. "Namiesto teatrálnej výstavby plota na hraniciach a strašenia moslimskými komunitami a mešitami, ako to robili Fico s Kaliňákom, my robíme konkrétne kroky pre ochranu hraníc," podotkol.



Fico zopakoval, že Mikulec je podozrivý z korupcie i z iných trestných činov, nezvláda funkciu a je v nej len preto, že ho potrebuje líder OĽANO Igor Matovič. Mikulec podľa jeho slov ostal vo funkcii iba preto, lebo ho podržali poslanci SaS. Priamo je za to podľa neho zodpovedný predseda SaS Richard Sulík s jeho "vajatavou" politikou. Ak by návrh na odvolanie podporili zvyšní poslanci SaS, ktorí boli prítomní, bol by podľa Fica dostatok hlasov na jeho odvolanie. Myslí si, že SaS sa len hrá na opozičnú stranu.



Osud Mikulca závisel podľa lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho od dvoch klubov, a to SaS a Sme rodina. "Ani jeden, ani druhý nenašli odvahu, aby v plnej miere podporili odvolanie ministra," povedal. Pri SaS je to podľa neho o to zvláštnejšie, keďže chceli byť razantnou opozíciou.