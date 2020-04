R. Mikulec: Polícia eviduje vyše 3000 porušení obmedzenia pohybu

Bratislava 14. apríla (TASR) - Polícia vykonala viac ako 150.000 kontrol v súvislosti s obmedzením pohybu osôb počas sviatkov. Zaznamenala vyše 3000 porušení. Väčšinu riešili hliadky dohovorom, udelili aj niekoľko pokút. Po utorkovom rokovaní vlády to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Celkovú situáciu počas sprísnených obmedzení zhodnotil ako pokojnú.



"V konečnom dôsledku to bolo pokojné, návrat ľudí nebol už taký hektický ako odlev. Bolo vykonaných počas opatrení vyše 150.000 kontrol. Musím dodať, že niečo vyše 3000 bolo zaznamenaných porušení stavu, respektíve obmedzenia voľného pohybu," priblížil minister.



Hliadky podľa jeho slov poväčšine ľudí upozornili na obmedzenie pohybu a na hraniciach okresov ich otočili naspäť domov. Ďalšie veci budú podľa jeho slov riešiť s regionálnymi úradmi.



Minister sa poďakoval ľuďom za dodržiavanie obmedzení. Apeloval na tých, ktorí sa pokúšali obchádzať nariadenia a vyzval ich, aby tak nerobili. Zdôraznil, že neriskujú len ohrozenie vlastného zdravia, ale aj zdravia ostatných.



V súvislosti s porušovaním karantény a pohybom osôb z oblastí vo vyhlásenej karanténe uviedol, že už rokujú s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) o sprístupňovaní údajov o nakazených osobách. Prispieť by to malo k účinnejšej kontrole. "Záleží od ÚVZ a od toho, akým spôsobom nám dáta a informácie vedia dávať, samozrejme, budem vyžadovať, aby nám informácie dávali čo najskôr," vysvetlil.