Mikulec reaguje na kritiku Fica: Polícia koná iba v súlade so zákonom

Bratislava 14. januára (TASR) - Polícia koná aj bude konať iba v súlade so zákonom. Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v reakcii na vyjadrenia predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica, týkajúce sa zadržania podnikateľa Norberta B. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Nie je pre mňa žiadnym prekvapením, že si poslanec Fico po dvanástich rokoch vo vláde a dvoch rokoch v opozícii stále nedokáže predstaviť, že minister vnútra ani prezident Policajného zboru ani náznakom nezasahujú do vyšetrovaní a dokonca o nich nie sú ani informovaní," uviedol. Dodal, že platí prezumpcia neviny, čo vedia najlepšie aj samotní vyšetrovatelia.



Poukázal na to, s akou "vervou" sa Fico Norberta B. zastáva a obhajuje jeho práva. "S ktorým sa podľa jeho vlastných slov 'iba pozná', nemá prehľad o jeho podnikateľských aktivitách, ale napriek tomu kritizuje akékoľvek kroky orgánov činných v trestnom konaní," skonštatoval s tým, že Fico nie je ani jeho právny zástupca.



Norberta B. zadržala vo štvrtok (13. 1.) Národná kriminálna agentúra po tom, ako bol prepustený z väzby na slobodu. Zadržanie sa týka staršej kauzy Valček. Okrem toho čelí nitriansky podnikateľ aj obvineniam v kauze Očistec a Dobytkár, v ktorej sa má vo februári začať súdny proces. Fico v tejto súvislosti hovorí o porušovaní ľudských práv. Kritizuje spôsob zadržania Norberta B. a tvrdí, že je nevinný.