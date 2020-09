Mikulec: Políciu by nemali posudzovať na základe zlyhania jednotlivca

Bratislava 2. septembra (TASR) - Policajný zbor by sa nemal posudzovať na základe zlyhania jednotlivca alebo pár ľudí. Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v súvislosti s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v kauze policajnej razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou. Zároveň rešpektuje rozhodnutie európskeho súdu.



V súvislosti s prípadom Mikulec podotkol, že policajné zásahy sú oblasťou, ktorú bude treba prehodnotiť, posunúť dopredu a zmeniť policajný výcvik. K zásahu ako takému v Moldave nad Bodvou sa Mikulec nechcel vyjadrovať. Podotkol, že v tom čase bol ministrom vnútra Robert Kaliňák, ktorý sa má k tomu vyjadriť.



Do budúcna chce minister vnútra presadzovať aj odevné kamery pre policajtov, aby sa zabezpečilo objektívnejšie posúdenie zásahov.



"Od začiatku som si myslel, že reči Roberta Kaliňáka a Roberta Fica, ktorý ho obhajoval pri tomto zásahu, nie sú úplne v súlade s pravdou. Rozsudok ESĽP napovedá, že títo ľudia nám zrejme klamali," povedal premiér Igor Matovič (OĽANO).



ESĽP v utorok (1. 9.) rozhodol v prospech obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Rozhodnutie sa má týkať porušenia ľudských práv obetí počas policajnej razie a jej preskúmavania. Po policajnom zásahu 19. júna 2013 na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou obžalovali šiestich Rómov, ktorí uviedli, že ich policajti bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra SR, ktorá zásah preverovala, však policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra následne Rómov, pôvodne v pozícii poškodených, obžalovala z trestného činu. Tí vinu odmietajú a celý proces vnímajú ako nespravodlivý.