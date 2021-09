Mikulec: Ráznejšie môžeme konať, keď budeme mať na to legislatívu

Bratislava 17. septembra (TASR) – Ráznejšie sa bude dať konať až vtedy, keď budeme mať pripravenú legislatívu, niektoré veci už sú v legislatívnom procese. Novinárom to v piatok povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



Skonštatoval, že so zriadením pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť návrhy, súhlasilo aj hnutie Sme rodina. Nie je pre neho problém, že Sme rodina v skupine nebude. Čas podľa neho ukázal, že mnohé veci nefungujú. Dodal, že mnohí ľudia ostali v systéme „našich ľudí", ktorý tu podľa neho vytvorili vlády Smeru-SD.



„Ráznejšie môžeme konať, keď budeme mať aj legislatívu, a my máme navrhnuté niektoré legislatívne zmeny, ktoré sú už teraz v legislatívnom procese," odpovedal na otázky novinárov na riešenie situácie v rezorte. Personálny výber podľa neho nie je jednoduchý.



Čas podľa Mikulca ukázal, že mnohé veci i procesy nefungujú. „Mnohé aj interné predpisy, ktoré boli, ukazuje sa, že bude treba ich zmeniť. Priniesol to čas a situácia, ktorá tu dnes, bohužiaľ, je," doplnil.



Minister si myslí, že odborná pracovná skupina bude dobrým riešením. Až keď prinesie návrhy, bude sa dať hodnotiť, či je dostatočným riešením. Návrhy treba podľa neho urobiť veľmi rýchlo. „Nebol som na koaličnej rade, nemôžem povedať, na čom sa dohodli, bol som včera na bezpečnostnej rade, tam sa dohodlo zariadenie odbornej pracovnej skupiny," povedal s tým, že so zriadením skupiny súhlasilo aj Sme rodina.



Vyjadrenia šéfa Sme rodina Borisa Kollára o tzv. čurillovskej mafii nepovažuje za šťastné. Mala by podľa neho platiť prezumpcia neviny.



„Nie je vhodné sa teraz vyjadrovať, či je tu nejaká čurillovská mafia. Myslím si, že tí ľudia si to celkom nezaslúžia, vzhľadom na to, že sú to dlhoroční vyšetrovatelia, ktorí riešili najzávažnejšie kauzy. Je veľmi veľa pochybností a veľmi veľa nevysvetlených vecí, ktoré sú v súvislosti s ich zadržaním," skonštatoval.







Odmietol manipulovanie a aj to, že by vedel o konaní vyšetrovateľov. „Nezasahujem do vyšetrovania, nedávam sa ani informovať o tom, aké konania sa pripravujú," povedal s tým, že odmieta aj manipulovanie.



Ďalší pokus Smeru-SD o jeho odvolávanie považuje Mikulec za legitímne právo opozície. „Som na to pripravený," reagoval.



Kollár vyzval koalíciu, aby sa vrátila k práci, ktorú sľubovala voličom. Hovorí o boji proti tzv. Ficovej mafii a upozorňuje, že podozrenia sú vážne, pričom nebude podporovať vytvorenie tzv. druhej mafie.



Znepokojenie nad aktuálnou situáciu vyjadrili aj poslanci OĽANO. Podľa Petra Kremského je situácia vážna, kolujú rôzne dokumenty, vidieť spravodajské hry i neštandardné postupy inšpekcie. Vidí za tým zámer zneprehľadniť situáciu v čase, keď nominanti bývalej vlády svedčia o korupcii siahajúcej na najvyššie miesta.



Lukáš Kyselica (OĽANO) skonštatoval, že keď prichádza k stretu rôznych záujmových skupín, vždy dochádza k podobným bojom. Považuje za dobré, že koná inšpekcia aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Nechcel hodnotiť konkrétne kroky vyšetrovateľov či prokurátorov. Odborná skupina má podľa neho určiť, kde sú medzery v systéme, a ak dochádza k systémovým zlyhaniam, má ministerstvám odporučiť vypracovanie zákonov na zlepšenie stavu. Bolo by podľa neho dobré urobiť personálne zmeny v bezpečnostných zložkách.