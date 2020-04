Mikulec:Robíme všetko na zabezpečenie prípadných karantén ďalších osád

Bratislava 16. apríla (TASR) - Otázku prípadného zabezpečenia karantény aj ďalších rómskych osád, v ktorých sa preukáže zvýšený prenos infekcie novým koronavírusom, polícia rieši. Po štvrtkovom rokovaní vlády to uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO).



Či má polícia, respektíve ozbrojené zložky štátu dostatok personálnych kapacít na zabezpečenie aj ďalších karantén, je otázkou, pri ktorej nemožno podľa Mikulca žiadať presnú a jednoznačnú odpoveď. "Nedá sa to špecifikovať, tá situácia sa vyvíja, závisí aj od toho, o aké osady a aký stav v osadách ide, samozrejme, musíme dbať aj na ochranu zdravia našich príslušníkov," povedal. Ubezpečil však, že polícia robí všetko pre to, aby všetky potrebné opatrenia boli garantované. V hre sú podľa jeho slov aj ďalšie riešenia situácie v lokalitách marginalizovaných rómskych komunít s infikovanými pacientmi. "Tými sa zaoberajú epidemiológovia, virológovia a ďalší odborníci," povedal.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) priblížil, že väčšina stredajšieho (15. 4.) rokovania krízového štábu sa týkala situácie v rómskych osadách. "Nenašli sme odpovede, akým spôsobom tento problém budeme riešiť. Vytvorili sme pracovné skupiny pod krízovým štábom, aby do zajtra prišli s návrhom," priblížil. Potvrdenie ďalších nakazených v rómskych osadách považuje za závažné. To, či sa karanténa rozšíri aj na ďalšie osady marginalizovaných komunít, zatiaľ nepovedal.