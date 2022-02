R. Mikulec sa ohradzuje voči vyjadreniam opozičného Smeru-SD

Bratislava 11. februára (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) sa ohradzuje voči vyjadreniam opozičnej strany Smer-SD. Tvrdí, že nikdy nepožadoval od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) informácie, na ktoré nemal zákonný nárok. Mikulec to uviedol v stanovisku pre TASR.



Minister podľa vlastných slov zdôrazňoval policajnému prezidentovi a riaditeľovi Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), aby "v maximálnej možnej miere zabezpečili dodržiavanie zákonných postupov bez ohľadu na to, voči komu postup nimi riadených útvarov smeruje".



"Ďalším dôkazom môjho nezasahovania do činnosti OČTK, či už na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) alebo ÚIS je, že obe inštitúcie konali, konajú a budú konať slobodne, bez mojej najmenšej intervencie. Žiadna organizačná zložka nebola cielene usmerňovaná," uviedol Mikulec. Dodal, že všetky informácie, ktoré obdržal ako ich oprávnený prijímateľ, bez komentárov okamžite odstupoval kompetentným útvarom. "To, akým spôsobom s nimi nakladali, bolo a je v ich pôsobnosti," poznamenal minister.



Zároveň pripomína, že Diana Santusová je dodnes vyšetrovateľkou ÚIS, aj keď chcela z pozície odísť. Rezort sa podľa Mikulca k nej správal korektne.



Odmietol tiež, že by sa 19. júla minulého roka stretol na pôde Úradu špeciálnej prokuratúry či inom mieste s prokurátormi. Úrad špeciálnej prokuratúry navštívil 16. júla, aby zabezpečil ochranu špeciálneho prokurátora a jej zosúladenie s platnými predpismi, respektíve možnosti úpravy tohto inštitútu v budúcnosti, priznal Mikulec.



Smer-SD podá v pondelok (14. 2.) návrh na odvolanie Mikulca. Ten podľa šéfa Smeru-SD Roberta Fica riadil činnosť obvinených vyšetrovateľov NAKA. Smer-SD chce podať na ministra aj trestné oznámenie. Odvolávanie v parlamente podporí aj mimoparlamentný Hlas-SD.