Mikulec si nemyslí, že Boris Kollár porušil zákaz vychádzania

Bratislava 26. októbra (TASR) – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) si nemyslí, že predseda parlamentu Boris Kollár v sobotu porušil zákaz vychádzania.



Nevedel povedať, či Kollár počas sobotnej autonehody riešil s takzvanou treťou osobou pracovné záležitosti, čo je jedna z výnimiek zákazu. Pripomenul, že je plne na rozhodnutí chránenej osoby, koho bude so sebou viezť v aute. Mikulec ani premiér Igor Matovič s Kollárom o možnom porušení zákazu nehovorili. Matovič sa chce najprv pýtať Kollára na jeho postoj.



Či osoba, ktorá bola vo vozidle s Kollárom, porušila zákaz vychádzania, bude podľa Mikulca predmetom vyšetrovania. Minister nevedel povedať, či Kollár riešil pracovnú povinnosť, ani kto bola tretia osoba. Avizoval, že sa ho na to bude pýtať.



Ak by bol šéf parlamentu v dobrom zdravotnom stave, Matovič by sa ho podľa svojich slov opýtal na dôvod jeho sobotného konania, a akú úlohu plnil.



„Vzhľadom na jeho zdravotný stav si počkám na to, keď bude v takom stave, aby som sa ho mohol opýtať, aby mi predtým povedal aspoň svoj postoj, a následne vám poviem svoj," odpovedal premiér v pondelok novinárom.



Pri sobotnej nehode v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa okrem Kollára zranili aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Pri nehode pomáhali záchranári štyrom osobám.



Udalosť vyšetruje polícia, o presných príčinách zatiaľ neinformovala. Kollárova hovorkyňa Michaela Jurcová uviedla, že stav šéfa parlamentu je stabilizovaný, pričom má zlomený druhý krčný stavec a má podstúpiť operáciu.