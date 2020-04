R. Mikulec: Situácia v rómskych osadách je zatiaľ pokojná

Bratislava 19. apríla (TASR) – Situácia v rómskych osadách je zatiaľ pokojná, polícii sa ju darí v spolupráci s Ozbrojenými silami SR zvládať. Vláda sa snaží navýšiť počet karanténnych zariadení. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).



Minister sa bol na situáciu v rómskych osadách počas týždňa pozrieť aj osobne v Krompachoch. Prioritou polície je podľa neho strážiť hranice osady, aby bolo dodržané karanténne opatrenie, avšak nájdu sa aj situácie, keď bezpečnostné zložky riešia menšie konflikty vnútri osady.



Na margo dodržiavania karantény v rómskych osadách Mikulec uviedol, že si ľudia vymýšľajú rôzne spôsoby, ako sa z karantény dostať. "Dnes riešime aj trestné stíhanie občana, ktorý je momentálne vo väzbe," doplnil minister.



V otázke karanténnych zariadení povedal, že ich je v činnosti 48, z toho časť patrí do portfólia rezortu vnútra. Ministerstvo naďalej spolupracuje aj so súkromníkmi, samosprávou a vyššími územnými celkami, aby bol navýšený počet karanténnych zariadení.



Rezort sa snaží prihliadať aj na princíp, podľa ktorého sa zohľadňuje trvalé bydlisko pri umiestňovaní repatriantov do zariadení. Obavy repatriantov o to, že sa dostanú na izbu s pozitívne testovaným človekom chápe. Avšak musia podľa neho pochopiť, že v čase príchodu na hranice nikto nevie, kto je pozitívny na nový koronavírus.



K opatreniam, ktoré platili počas Veľkej noci, minister dodal, že boli udeľované aj pokuty, ale väčšinou riešili obmedzenie slobody pohybu otočením na hranici okresu. Dotazníky, ktoré počas sviatkov policajti vyplňovali, sa budú spätne preverovať.