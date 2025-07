R. Mikulec spochybnil šéfa jedného z odborov ÚIS, inšpekcia to odmieta

Bratislava 3. júla (TASR) - Exminister vnútra a opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) spochybnil pôsobenie riaditeľa odboru špeciálnych operácií ÚIS Michala Kováča. Poslanec to uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii. Hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová pre TASR v reakcii uviedla, že Kováč spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon svojej funkcie.



„Pýtam sa verejne, či tento pán má bezpečnostnú previerku a či prešiel vyšetrením na detektore lži, pretože je to na takejto funkcii absolútne potrebné. Ak akýmkoľvek spôsobom existujú pochybnosti, vrhá to zlé svetlo aj na ostatných pracovníkov ÚIS, ktorí sa musia podrobovať vyšetreniu na polygrafe,“ uviedol Mikulec s tým, že odbor špeciálnych operácií zabezpečuje napríklad odpočúvanie.



Ako poslanec dodal, Kováč má podľa neho údajný problém s hazardom a požičiava si peniaze. Okrem toho mal byť v minulosti spájaný so skupinou prevádzačov cez slovensko-ukrajinské hranice.



Poslanec NR SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) poukázal, že za šéfa inšpekcie Branislava Zuriana politicky zodpovedá minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



Dobiášová pre TASR vyhlásila, že Kováč spĺňa zákonom stanovené podmienky. „Úrad inšpekčnej služby sa nevyjadruje k politickým názorom a domnienkam, ale na očistenie mena Michala Kováča uvádzame, že spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon zastávanej funkcie a je držiteľom previerky Národného bezpečnostného úradu stupňa T (tajné),“ tvrdí.