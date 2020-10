R. Mikulec udelil čestnú plaketu ministra vnútra T. Nosianovi

Bratislava 12. októbra (TASR) – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) udelil v pondelok čestnú plaketu Tiborovi Nosianovi za jeho mimoriadny prínos k vzniku leteckej záchrany v horách a výchovu novej generácie pilotov vrtuľníkov Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR. Stalo sa tak pri príležitosti životného jubilea Nosiana, ktorý sa dožíva 80 rokov. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra SR Barbara Túrosová.



Podľa šéfa rezortu vnútra je Nosian žijúcou legendou, s ktorou sa spájajú počiatky leteckého záchranárstva v horách. "Najmä však skvelo zvládnuté zásahy v krásnych, no zradných Tatrách, keď ste vedno s kolegami nasadzovali životy pre záchranu ľudí, ktorých dostalo do nešťastia často precenenie vlastných síl, ale aj vrtochy počasia," poznamenal Mikulec.



Nosian bol dlhoročný pilot letky ministerstva vnútra. MV SR ho označilo za "jedného z otcov" horského leteckého záchranárstva. Podľa rezortu vnútra napriek vysokému veku stále sleduje dianie v odbore a radami a skúsenosťami je ochotný pomôcť svojim nasledovníkom v štátnej aj súkromnej sfére. Takmer 20 rokov pôsobil ako špičkový pilot štátneho leteckého útvaru, ktorý bezpečne na miesto určenia dopravil mnoho štátnikov a ďalších významných osobností.



"Popri práci, ktorá vyžaduje od človeka úplné odovzdanie a pevné nervy, ste spolu s ďalšími nadšencami budovali letecké záchranárstvo, učili mladších kolegov a nezabúdali ste pracovať ani na svojej odbornosti," komentoval Mikulec. Nosianovi daroval model záchranárskeho vrtuľníka Alouette.



Rezort vnútra dodal, že letecká záchranná služba v slovenských horách začala svoju činnosť v 70. rokoch minulého storočia, a to z iniciatívy pilotov vrtuľníkov letky MV SR a tatranských horských záchranárov.