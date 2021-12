Mikulec: Verejné obstarávanie na telové kamery chceme vyhlásiť na jar

Bratislava 14. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR by chcelo vyhlásiť verejné obstarávanie na telové kamery pre policajtov na jar. Ako priblížil v utorok pred rokovaním vlády šéf rezortu Roman Mikulec (OĽANO), malo by ísť približne o 190 kamier.



Podklady na súťaž vzídu z prebiehajúcich prípravných trhových konzultácií. "Chceme naozaj zistiť, ako to funguje v praxi, či prenos dát bude fungovať do našich IT štruktúr ministerstva vnútra, a potom sa rozhodne ďalší postup," načrtol Mikulec.



K výberu nového policajného prezidenta minister povedal, že v prípade, ak prezidentka podpíše parlamentnom schválenú novelu zákona, jeho kandidátom by mohol byť Štefan Hamran. V súčasnosti prebieha výberové konanie podľa aktuálnej legislatívy, prihlásili sa dvaja kandidáti.