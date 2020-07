R. Mikulec vyjadril sústrasť ministrovi vnútra ČR pre nehodu vlakov

Bratislava 7. júla (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa v utorok telefonicky spojil so svojím českým náprotivkom Janom Hamáčkom, aby mu vyjadril úprimnú sústrasť v súvislosti s tragickou nehodou vlakov v českom okrese Karlove Vary. Zároveň ho informoval, že Slovensko je pripravené pomôcť, ak si to situácia bude vyžadovať. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Je mi veľmi ľúto, k akej tragickej udalosti dnes došlo u našich západných susedov, kde si zrážka dvoch vlakov vyžiadala najmenej dva ľudské životy a desiatky zranených," skonštatoval slovenský minister.