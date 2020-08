R. Mikulec vyzval policajtov, aby prispeli k reforme PZ návrhmi

Bratislava 4. augusta (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v liste ubezpečil policajtov, že reformou policajného zboru (PZ) sa jeho príslušníkom nebude siahať na platy ani sociálne istoty. Zároveň ich vyzval, aby sa vyhli nekonštruktívnej kritike a prispeli vlastnými konkrétnymi a faktickými návrhmi. TASR to potvrdila riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



Šéf rezortu vnútra adresoval list všetkým príslušníkom PZ. "Minister vnútra chcel touto formou policajtov v prvom rade požiadať, aby sa vyhli kritike, ktorá nie je konštruktívna, keďže o väčšine problémov v PZ rezort vie aj na základe pravidelných debát s radovými policajtami na výjazdoch po celom Slovensku. Zároveň ich vyzval, aby sami priložili ruku k dielu a prispeli k reforme konkrétnymi a faktickými návrhmi na zmenu," priblížila Túrosová.



Pracovná skupina na prípravu reformy polície sa stretáva na ministerstve vnútra na pravidelnej týždennej báze. Termín, keď by mohol byť návrh reformy predložený do medzirezortného pripomienkového konania podľa Túrosovej zatiaľ nie je možné špecifikovať.



Reformu polície avizovala vláda vo svojom programovom vyhlásení. Okrem reorganizácie sa má pristúpiť aj k zmene voľby policajného prezidenta.