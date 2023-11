R. Mikulec vyzýva na zrušenie rozhodnutí v prípade tzv. čurillovcov

Bratislava 7. novembra (TASR) - Poslanec hnutia Slovensko Roman Mikulec vyzýva na okamžité zrušenie rozhodnutí v prípade tzv. čurillovcov, ktoré vydal vyšetrovateľ Michal Kulich. Dôvodom je vylúčenie Kulicha z prípadu pre zaujatosť. Spolu s lídrom hnutia Igorom Matovičom a predsedníčkou strany Za ľudí Veronikou Remišovou odsúdili aj pondelkový (6. 11.) zásah voči zástupcovi riaditeľa jedného z odborov inšpekcie.



"Nemôže v rámci trestného konania rozhodovať osoba, ktorá je zaujatá," vyhlásil Mikulec s odvolaním sa na rozhodnutie generálneho prokurátora v predchádzajúcej veci. Zrušené by mali byť podľa neho aj uznesenie o začatí trestného stíhania a obvinení.



"Vo veci zaujatosti konal priamy nadriadený vyšetrovateľa a ak vznikli nejaké pochybnosti o zákonnosti postupu v danom konaní, bude sa tým zaoberať dozorujúci prokurátor," reagovali z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



Pondelkový zásah mal podľa Mikulca za cieľ zastrašiť, znemožniť a zdehonestovať policajta. Dôvodom malo byť to, že použil služobné vozidlo, ktoré mal predtým povolené. Povolenie mal stratiť cez víkend. Tvrdí, že šlo o človeka, ktorý sa podieľal na vyšetrovaní nového šéfa inšpekcie Branislava Zuriana. Hovorí o zneužívaní moci. Upozornil aj na účasť krajského prokurátora.



"Vláda nerieši problémy ľudí, nerieši bezpečnosť obyvateľov, ale pošle komando policajtov na nepohodlného kolegu," zhodnotila Remišová. Mikulec kritizoval aj menovanie vyšetrovateľky bývalého tímu Oblúk Diany Santusovej za riaditeľku odboru.



Vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby Michala Kulicha vylúčili z prípadu obvinených vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu. Dôvodom je jeho zaujatosť. Obhajca obvinených Peter Kubina navrhuje, aby boli zrušené všetky Kulichove rozhodnutia v tejto veci, vrátane vznesených obvinení. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) postavil po nástupe do funkcie tzv. čurillovcov mimo služby.