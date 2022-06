R. Müller uvedie na 22 Tour aj koncertne menej známe skladby

Bratislava 17. júna (TASR) - Spevák Richard Müller poteší svojich fanúšikov koncertným programom 22 Tour. "Ja som tentoraz do toho takmer vôbec nevstupoval. Celé to dal dokopy náš kapelník a bubeník Juraj Kuchárek. Ja som to len jemne skorigoval do výslednej podoby," hovorí k šnúre koncertov Müller, ktorý vlani oslávil šesťdesiatku a pomaly sa blíži aj jeho profesijné jubileum, na koncertných pódiách sa s ním priaznivci môžu stretávať už 39 rokov.



Po týždňových skúškach vyrazil v máji aj s celou kapelou na koncerty do Česka, v druhej polovici júla k nim pribudne 16 slovenských miest. Müllera na koncertoch sprevádza kapela v zložení Michal Žáček (saxofón), Štefan Lengyel (gitara), Martin Wittgruber (klávesy), Martin Gašpar (basová gitara), Juraj Kuchárek (bicie) a trojica vokalistov Anna Horthová, Klára Mockovčiaková, Rado "Vrabec" Orth - kedysi spevák a gitarista kultových Made II Mate, ktorého členmi boli aj Gašpar a Wittgruber.



Ako informovala TASR PR manažérka Andrea Čurná, koncertný playlist je postavený primárne na skladbách z Müllerových sólových albumov vydaných v rokoch 1992 - 2001. "Popri 'must' pesničkách, respektíve 'povinných jazdách', ktoré nemôžu chýbať počas koncertov, si fanúšikovia môžu vychutnať aj koncertne menej známe skladby - napríklad Flétnu do žita z prvého Richardovho českého albumu, v ktorej mu hosťovali Robert Kodym a David Koller," dodala.



Sériu 16 slovenských koncertov otvorí Richard Müller 21. júla v Starej Ľubovni. Zastaví sa aj v Banskej Štiavnici, Košiciach, Medzilaborciach, Galante, Kremnici, Zvolene, Rimavskej Sobote či Michalovciach. Záverečný koncert je naplánovaný v Gelnici na 28. augusta.