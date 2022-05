R. Prokypčák: Pri plyne máme nejaké garancie, ak sa štáty neuzatvoria

Bratislava 3. mája (TASR) – Ak by Rusko vyplo dodávky plynu pre Slovensko, pravdepodobne by prišlo k určitým reštrikciám. Úspory by sa nehľadali u domácností, ale najmä u firiem, ktoré používajú plyn ako energonosič do procesu výroby. V relácii televízie Markíza Na telo plus to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) Richard Prokypčák. Ubezpečil, že sa pripravujú aj na scenáre vypnutia. Dôležité podľa neho bude, aby sa krajiny neuzavreli do seba.



Prokypčák priblížil, že v prípade, ak by Rusko zastavilo "kohútiky", zvolal by sa krízový štáb na Ministerstve hospodárstva (MH) SR, kde by sa stretli kompetentní predstavitelia všetkých spoločností z plynárenskej infraštruktúry od zásobníkových, prepravných, distribučných spoločností až po SPP ako dodávateľa poslednej inštancie. Na stretnutí by sa rozhodlo o ďalšom postupe, kde by pravdepodobne v prvej etape prikročili k okamžitým reštrikciám, aby sa situácia stabilizovala.



"Verím, že v rozmedzí pár dní by sme sa aj spolu s ostatnými partnermi v Európskej únii (EÚ) zhodli na nejakom riešení, ktoré by prepravné trasy naspäť otvorilo a tie obchodné spoločnosti by dostali priestor, aby sa so situáciou vyrovnali čo najlepšie," uviedol v relácii Na telo plus.



Podotkol, že pri domácnostiach nie je možné diaľkovo odpojiť odberateľa. Usporiť sa však podľa neho dá pri reálnej technickej spotrebe, teda ide o tzv. technologický profil odberateľov. "To sú firmy, ktoré používajú plyn ako energonosič do procesu výroby, a tam by pravdepodobne prichádzalo k nejakým prvým možným úsporám," ozrejmil s tým, že ide napríklad o rafinérie, sklárne či chemický priemysel.



Skonštatoval, že si počkajú na stanovisko Európskej komisie (EK) a budú postupovať v súlade s ostatnými európskymi partnermi. Na zimu je podľa jeho slov potrebných približne 17 tankerov. Uistil, že riešia situáciu, ak by prišlo k vypnutiu. "My už máme nejaké rokovania za sebou, máme nejaké garancie za predpokladu, že sa neuzavrú krajiny do seba," podotkol s tým, že preto presadzuje solidaritu v Európe. Slovensko podľa neho potrebuje, aby sa nezavreli hranice na prepravu zemného plynu.