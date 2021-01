R. Puci: Minister životného prostredia dáva veľké, ale nereálne sľuby

Bratislava 7. januára (TASR) - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) v zmysle politického marketingu dáva veľké, ale nereálne sľuby. Nekompetentnosť jeho práce dokazujú "rekordné stovky pripomienok ku každej legislatívnej zmene". Skonštatoval to nezaradený poslanec Róbert Puci, ktorý pôsobí v mimoparlamentnej strane Hlas – sociálna demokracia (Hlas - SD).



"Prácu ministra Budaja charakterizujú veľké reči, rozhodnutia od stola, bez diskusie s odborníkmi, ľuďmi či podnikateľmi a neplnenie sľubov voličom," podotkol Puci.



Do zákonov navrhuje podľa poslanca nereálne opatrenia. Spomína napríklad zadováženie si 12.000 ovčiarskych psov pre chovateľov oviec za dva mesiace či oplotenie lúk a pasienkov, kde sa chovajú ovce a kozy.



Včelárom Budaj zakazuje voľný pohyb a chov včiel v chránených územiach a žiada od nich osadenie úľov na plošiny vo výške troch metrov nad zemou, hovorí Puci s tým, že medník s medom váži aj 25 kilogramov. "A 'vlajkovým' príkladom nekompetentnosti OĽANO je vyhlásiť včelu medonosnú za chráneného živočícha, čo by znamenalo úplný zákaz chovu včiel na Slovensku," poznamenal.



Puci tvrdí, že šéf envirorezortu ničí aj domácich výrobcov potravín zvyšovaním cien za zber obalov.