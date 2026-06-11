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R. Puci: V hre je aj presun hlasovania o voľbe zo zahraničia
Hlas-SD zároveň predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa má možnosť hlasovať v zahraničí rozšíriť aj na iné miesta ako zastupiteľské úrady.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Návrh zmeniť hlasovanie vo voľbách zo zahraničia sa možno presunie na ďalšiu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Podľa predsedu poslaneckého klubu Hlasu-SD Róberta Puciho je to jedna z možností, pokiaľ nedôjde v koalícii k dohode. SNS avizuje pozmeňujúci návrh, s ktorým majú problém nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej Strane vidieka. Puci dodal, že pokiaľ si to šéf SNS Andrej Danko vydiskutuje s lídrom Strany vidieka a ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom (nezávislý), pôjde sa riadne ďalej. Hlas-SD podľa Puciho nemá problém hlasovať za pozmeňujúci návrh z dielne SNS, keďže obsahuje to, na čom sa dohodli.
„Zatiaľ je v hre aj táto možnosť. Uvidíme, ako sa dohodnú, respektíve nedohodnú,“ povedal Puci vo štvrtok novinárom, či sa hlasovanie o návrhu presunie na september. „Pokiaľ sa stretne pán Danko s pánom Huliakom a vydiskutujú si tento rozpor, pôjdeme riadne ďalej bez problémov. A keď nie, tak dobre, čo sa stane, keď tento zákon neprejde? Podľa mňa nič,“ dodal s tým, že takýto scenár nepredpokladá. Ak však nedôjde k dohode, je podľa neho možné, že sa presunie hlasovanie o návrhu. „Všetky možnosti sú v hre. Je to vec diskusie medzi dvoma koaličnými partnermi, ktorí sa zatiaľ nevedia dohodnúť,“ skonštatoval Puci.
Nezaradený poslanec Roman Malatinec zo Strany vidieka avizoval, že spolu s ďalšími poslancami z tejto strany novelu nepodporia, ak jej súčasťou budú aj zmeny kvóra pri preferenčnom hlasovaní. „Keď sa schváli osempercentné kvórum, my nepodporíme zákon,“ uviedol v stredu (10. 6.). SNS chce navýšiť kvórum na prekrúžkovanie sa v parlamentných voľbách. V súčasnosti dostane poslanecký mandát ten kandidát, ktorý získa aspoň tri percentá prednostných hlasov. SNS chce, aby to bolo osem. Hlas-SD avizuje, že túto zmenu podporí. „Dohodli sme sa, že sa bavíme len o percentách z troch na osem, nič iné tam nebude. O iných veciach dohoda nebola, čiže o iných veciach hlasovať nebudeme,“ ozrejmil Puci. Hlas-SD zároveň predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa má možnosť hlasovať v zahraničí rozšíriť aj na iné miesta ako zastupiteľské úrady.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v stredu deklaroval, že verí v dohodu koalície na tom, že návrh prejde. Hlasu-SD sa už podľa neho vyhovelo pri väčšej možnosti zriaďovať volebné miestnosti v zahraničí. „A čo sa týka ôsmich percent na prekrúžkovanie sa, tak tam nie je vyjasnená ešte stále situácia medzi SNS a Stranou vidieka,“ vyhlásil Gašpar.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD je v druhom čítaní. Poslanci začali o nej rokovať v stredu. Zatiaľ nie je jasné, kedy stihnú návrh prerokovať. Obsahuje nový spôsob hlasovania vo voľbách do NR SR v zahraničí. Po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou, ako to bolo doteraz. Zároveň sa má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby.
„Zatiaľ je v hre aj táto možnosť. Uvidíme, ako sa dohodnú, respektíve nedohodnú,“ povedal Puci vo štvrtok novinárom, či sa hlasovanie o návrhu presunie na september. „Pokiaľ sa stretne pán Danko s pánom Huliakom a vydiskutujú si tento rozpor, pôjdeme riadne ďalej bez problémov. A keď nie, tak dobre, čo sa stane, keď tento zákon neprejde? Podľa mňa nič,“ dodal s tým, že takýto scenár nepredpokladá. Ak však nedôjde k dohode, je podľa neho možné, že sa presunie hlasovanie o návrhu. „Všetky možnosti sú v hre. Je to vec diskusie medzi dvoma koaličnými partnermi, ktorí sa zatiaľ nevedia dohodnúť,“ skonštatoval Puci.
Nezaradený poslanec Roman Malatinec zo Strany vidieka avizoval, že spolu s ďalšími poslancami z tejto strany novelu nepodporia, ak jej súčasťou budú aj zmeny kvóra pri preferenčnom hlasovaní. „Keď sa schváli osempercentné kvórum, my nepodporíme zákon,“ uviedol v stredu (10. 6.). SNS chce navýšiť kvórum na prekrúžkovanie sa v parlamentných voľbách. V súčasnosti dostane poslanecký mandát ten kandidát, ktorý získa aspoň tri percentá prednostných hlasov. SNS chce, aby to bolo osem. Hlas-SD avizuje, že túto zmenu podporí. „Dohodli sme sa, že sa bavíme len o percentách z troch na osem, nič iné tam nebude. O iných veciach dohoda nebola, čiže o iných veciach hlasovať nebudeme,“ ozrejmil Puci. Hlas-SD zároveň predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa má možnosť hlasovať v zahraničí rozšíriť aj na iné miesta ako zastupiteľské úrady.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v stredu deklaroval, že verí v dohodu koalície na tom, že návrh prejde. Hlasu-SD sa už podľa neho vyhovelo pri väčšej možnosti zriaďovať volebné miestnosti v zahraničí. „A čo sa týka ôsmich percent na prekrúžkovanie sa, tak tam nie je vyjasnená ešte stále situácia medzi SNS a Stranou vidieka,“ vyhlásil Gašpar.
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD je v druhom čítaní. Poslanci začali o nej rokovať v stredu. Zatiaľ nie je jasné, kedy stihnú návrh prerokovať. Obsahuje nový spôsob hlasovania vo voľbách do NR SR v zahraničí. Po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou, ako to bolo doteraz. Zároveň sa má rozšíriť možnosť hlasovania zo zahraničia aj na prezidentské voľby.